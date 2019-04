17 abr 2019

Compartir en google plus

Seguimos con nuestra operación beauty especial Semana Santa: no ponerse años encima. Y, tras descubrir cuáles son los errores de maquillaje y los errores de pelo que te hacen parecer mayor, aquí te hacemos un resumen de cuáles son los fallos de belleza más comunes que aumentan visualmente tu edad. Ten en cuenta que el exceso sol es tu principal enemigo, tanto a nivel interno como externo; al igual que las texturas en polvo y los acabados mate. Además, los extremos no son nada buenos (en cuestión de belleza tampoco).

La importancia del protector solar

Pocas cosas envejecen más que el sol y un rostro excesivamente moreno es sinónimo de arrugas y de aspecto avejentado. Por eso es primordial usar un protector solar durante todo el año. Eso sí, no vale cualquiera, sino que tienes que elegir uno que te ponga a salvo de los rayos UV (son los que causas quemaduras solares en el momento) y los rayos UVA (son lo que penetran hasta las capas más profundas de la dermis y son los causantes de daños como mancha, fotoenvejecimiento, intolerancia al sol e incluso cáncer de piel).

La exfoliación es clave

Es igual de malo no exfoliarse la piel nunca, como hacerlo demasiado. En el primer caso tu piel estará apagada, con exceso de células muertas, y tus poros estarán sucios; lo que provocará que tanto las cremas como el resto de cosméticos que te apliques no serán tan eficaces. Y si te pasas con los peelings, te cargarás la barrera protectora de la piel y esta estará más sensible y reactiva (puede que te salgan granitos o que esté demasiado seca). Si vives en la ciudad, donde los niveles de contaminación son elevados, exfóliate el rostro con una fórmula ligera una o dos veces por semana; si resides en una zona rural, una vez será suficiente.

Texturas, mejor en crema

Cuando se llega a cierta edad hay que huir de los productos en polvo, ya que estos se cuartean a las horas, acentuando las arrugas. Olvídate del maquillaje o del iluminador en polvo y escógelos de texturas fluidas y ligeras. Y, si eres de las que no pueden vivir sin los polvos translúcidos, compra solo los que no contengan en su formulación polvos de talco y aplícalos, de forma sutil, y únicamente sobre la zona de las ojeras para fijar el corrector. ¡Ni se te ocurra esparcirlos por toda la cara!

Ojo con descuidar las cejas

En los años sesenta y setenta se puso de moda depilarse las cejas por completo para después pintárselas; motivo por el que muchas mujeres que eran adolescentes en aquella época ahora no tienen prácticamente vello en la zona. Una ceja poblada es sinónimo de juventud y un diseño adecuado a la forma de la cara y del ojo es mandatorio. Si tienes pequeñas calvas o las cejas demasiado cortas o finas, usa maquillaje para disimular los pequeños defectillos; pero si el problema es más gordo, no dudes en recurrir al microblading, en un sitio que cumpla todas las garantías de seguridad.

Cuidado con el exceso de brillo

Aunque las texturas en crema son más favorecedoras para las mujeres maduras, hay que estar atenta a las que tienen efecto tornasolado o demasiado brillo, ya que marcan las arrugas. Olvídate de las sombras brillantes o con purpurina, así como de lucir los ojos con efecto mojado o tus patas de gallo y bolsas se multiplicarán ópticamente en cuestión de segundos. Y lo mismo ocurre con el gloss o barras de labios de acabado vinilo: resaltarán tu código de barras; mejor optar por un acabado cremoso o aterciopelado (el mate también marca las arrugas) y una fórmula que sea hidratante.

Adiós a los extremos

Cuando se han cumplido los 40 los extremos no son nada buenos. Deja atrás el pelo demasiado largo (aquí se evidencia la falta de densidad capilar) o demasiado corto (se marcan más las facciones); así como el tinte muy oscuro o negro (endurece demasiado las facciones) o el rubio ceniza (parecerá que tienes el pelo canoso). Y ni se te ocurra lucir una mirada dramática, en tonos oscuros, ni unos labios de un color excesivo, porque parecerás mucho más mayor ipso facto; sin embargo, lucir la piel desnuda tampoco ayuda a parecer más joven… Opta por tonos nude o rosados, que realcen tu belleza natural.

No te pierdas...

- Estos son los siete cortes de pelo que te quitan años

- Oscar 2019: las famosas tienen claro cuál es el corte de pelo que te hará parecer más joven

- Los secretos de Jennifer Aniston para estar así de espectacular a punto de cumplir los 50