15 jul 2019

Has decidido cortarte el pelo y sí, estás súper cómoda y fresquita, pero no sabes como innovar y hacerte un peinado diferente para esa ocasión especial. Laura Escanes nos ha descubierto un peinado fácil y sencillo, gracias al look que llevó en la boda de Alexandra Pereira. Además, es ideal para dar vida a tu melena.

Laura Escanes fue una de las invitadas a otra de las bodas instagramers del año, la de la influencer Alexandra Pereira, más conocida como Lovely Pepa. Entre los looks de las invitadas, la mujer de Risto Mejide no solo destacó por el vestido rojo hecho a medida que llevó de Ze García, sino también por el peinado. Ya nos habíamos acostumbrado a ver a Escanes con su corta melena medio despeinada y el look de invitada por el que optó nos ha sorprendido muy gratamente.

Laura Escanes llevó en la boda de Lovely Pepa una trenza lateral.

Escanes se puso en las manos de la maquilladora y peluquera Mara Fervi, que le hizo una trenza de raíz lateral suelta que iba desde el flequillo hasta la nuca, por encima de la oreja. El pelo corto es difícil de domar y conseguir un look diferente y original es todo un reto. Sin embargo, el peinado, que solo tenía la trenza, despejaba su cara y favorecía un montón a la futura mamá. Ella misma compartió el look a través de su cuenta de Instagram con el mensaje: "Vivan las trenzas con el pelo corto".

A pesar de estar guapísima y acertar de lleno con el look, Laura Escanes manifestó también sus ganas de volver a tener el pelo largo. "Que crezca rápido, que ya tengo ganas de melenita", escribía en las redes. Pero lo cierto es que el cabello corto le sienta genial y seguro que sirve de inspiración para muchas, gracias a este peinado de invitada perfecto.

