30 jul 2019

Este verano hemos visto a una Kylie Jenner presumiendo de sus extensiones y de su melenaza en todas las versiones (con coleta, suelta, con trenzas, con media melena suelta...). Pero parece que los meses de calor han acabado por convencer a la empresaria de hacerse un cambio de look mucho más fresquito y perfecto para el verano.

Puede que sea por eso, por lo que Kylie haya decidido despedirse de sus extensiones (al menos por el momento) y decantarse por una melena lob a la altura de la clavícula, que muchos de sus seguidores no se han resistido a comparar con el corte de pelo de Kim Kardashian.

Al menos eso es lo que Kylie Jenner nos ha dado a entender con su nueva imagen compartida en su última publicación de Instagram, en la que ha escrito: "la pasada noche". Una fotografía en la que se ha atrevido con una coleta peinada con las puntas hacia afuera y melena semirrecogida.

Un peinado muy similar al que le vimos hace unos días a su hermana Kim:

Poco después también se dejó ver con su melena suelta y nuevamente con las puntas peinadas hacia afuera con pasador incluido.

Inspirado en Kim Kardashian o no, lo cierto es que con este nuevo cambio de look, Kylie Jenner ha vuelto a demostrarnos que es una de las auténticas reinas, en los que a cambios de look se refiere. De hecho, ya la hemos visto atreverse con el pelo azul, con melena pelirroja, con melena XXL y ahora con su long bob ¿Será este su cambio definitivo?

