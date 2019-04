8 abr 2019

Ana Fernández es de las actrices de las que no tienen miedo a arriesgar y, lo mismo se atreve con un corte radical, como se colorea el cabello de rubio platino o posa ante las cámaras con una coleta con postizo infinito, como hizo la semana pasada. Sin embargo, en esta ocasión la actriz tuvo un pequeño desliz: el color de su interminable coleta no era el mismo rubio que el de su cabello, por lo que el corte entre ambos era demasiado evidente. Toma nota de lo que debes hacer para que esto no te ocurra si optas por un recogido con extensiones.

Existen dos opciones: un postizo para lucir en determinadas ocasiones o las extensiones. Si prefieres comprarte el primero es muy importante que lo elijas de buena calidad y de un color idéntico al de tu cabello para que no se note el salto cromático, como le ha ocurrido a Ana Fernández. “Los postizos de pelo natural tienen una caída más bonita que los de pelo sintético y existen tantos colores para elegir que seguro que das con el que es idéntico al de tu cabello. Además, los nuevos modelos incorporan un degradado de color, un poco más oscuro en las raíces y más claro en las puntas, lo que incrementa la naturalidad”, explica Omar El Gharbawy, director de formación de Balmain Hair Couture España. Y, si es necesario, “el peluquero también puede darle un baño de color al postizo para que su tono sea idéntico al de tu pelo”, añade.

Ten en cuenta que el pelo postizo también requiere unos cuidados específicos: no tienes que lavarlo tú –solo deberá hacerlo el peluquero en caso necesario– no debes aplicar spray fijador en exceso para que los restos de este no estropeen el pelo y tienes que cepillarlo después de cada uso para que vuelva a su forma inicial.

Si optas por las extensiones, “no deberás ponerlas a más de cinco dedos de longitud de nuestro largo, para que quede más natural, deberás usar champús sin siliconas ni sulfatos para que no se estropee el adhesivo e hidratarlas como lo haces con el resto del pelo”, advierte la peluquera Diana Daureo. Además, tendrás que desenredarlas siempre con el cabello en seco para no estropear la cutícula siendo aconsejable usar un cepillo específico para extensiones. Su particularidad es que mezclan púas de nylon anchas y flexibles con fibras naturales de jabalí (cepillo para extensiones de Termix, 11,50 €), lo que hace que no se dañe la unión entre el cabello natural y las extensiones. Aporta brillo y volumenn y desenreda gracias a la combinación de largos en sus fibras.

