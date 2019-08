12 ago 2019

Aitana Ocaña ha vuelto a inspirar uno de nuestros nuevos looks favoritos y no, esta vez no tiene que ver con ese bikini low cost de Asos que le vimos durante sus vacaciones en Ibiza con su pareja, el actor Miguel Berdardeau, sino que esta vez nos referimos a uno de sus peinados más ideales que ya nos planteamos lucir este verano. De hecho, puede que se convierta en nuestro peinado con trenzas favorito para todos nuestros próximos looks de festival o simplemente para darle un toque original a nuestros estilismos a partir de este momento.

Esta vez la cantante ha lucido este peinado con trenzas de boxeadora en sus Instagram stories recientes, puede que para lucir en alguno de los conciertos que está dando este verano de su último disco 'Spoiler'. Pero la novedad no está en esas trenzas tipo boxeadora que ya sabemos que son tendencia, sino que la artista le ha dado un toque mucho más atrevido añadiendo pequeños mechones de extensiones artificiales de colores. ¿El resultado? Nos parece ¡muy cañero!

Aitana Ocaña ha lucido sus trenzas tipo boxeadora con extensiones artificiales de color azul. pinit Instagram.

Aitana se ha puesto en manos de la estilista Raquel Álvarez Díaz para conseguir este peinado y maquillaje de 10, en el que tampoco han faltado un potente eyeliner y un ojo con sombras en tonos azules a juego con sus extensiones del mismo color. Y esta vez, tampoco ha renunciado a su inseparable flequillo perfecto. Lo cierto es que el look no puede parecernos más ideal...

Ha combinado el color de sus extensiones en el pelo a juego con su maquillaje de ojos, también en tonos azules. pinit Instagram.

Y parece que una vez más, Aitana Ocaña ha vuelto a apuntarse a otra de las tendencias del momento. De hecho, la cantante es una adicta a fichar todas las últimas tendencias, incluso en el mundo beauty. Muestra de ello es que este tipo de trenzas son el nuevo must en Instagram.

Y una de las primeras en apuntarse a lucirlas, fue la influencer Paola Turani durante el festival de Coachella 2019:

Y también hemos comprobado que esta nueva tendencia ha conquistado por completo Youtube. Tanto, que hemos encontrado cientos de tutoriales con los que podrás copiar este nuevo lookazo de la cantante.

¿Y tú? ¿Te atreverías a lucirlas este verano?

