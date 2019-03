13 mar 2019

Seguro que tienes alguna foto de pequeña con melena y flequillo, y hasta es posible que por aquellos años odiaras este corte que ahora está tan de moda y que Aitana luce como nadie. Si te has reconciliado con el look de niña modosita y has tomado la decisión de volver a aquellos maravillosos años, ¡adelante!

Pero ten en cuenta que no es tan fácil como coger una muñeca y darle un corte recto a la parte delantera de su cabellera. Nuestro consejo es que si no tienes la destreza de Eduardo Manostijeras, te olvides de hacerte un DIY y lo dejes en manos expertas. Todo tiene su aquel, y esto también. Dicho esto, te damos algunas claves que conviene que tengas en mente antes de lanzarte de lleno al corte y confección de tu melena.

Para empezar, sentimos decirte que este peinado que le queda perfecto a Aitana no es para todo el mundo. “Siempre hay que hacer un minucioso estudio de las facciones, el tipo de cabello, etc., pero, en general, deben abstenerse los rostros muy cuadrados o redondos, y aquellos cabellos muy rizados, muy finos o con poca densidad”, explica Eva Ruiz, directora técnica de Maison Eduardo Sánchez.

¿Y si se tienen remolinos? Pues tampoco es el mejor punto de partida, a juzgar por las explicaciones de la especialista: “Si son muy acentuados o son muchos, no aconsejo el flequillo, pero a veces podemos conseguir un buen resultado si lo hacemos más espeso, cogiendo más cabello de la parte superior de la cabeza. Así, al pesar más, aplastará y domará el remolino”.

Si has sorteado estos obstáculos o, pese a ellos, te has encaprichado de este look, que sepas que no basta con coger escuadra y cartabón y tener buen pulso, porque este flequillo no es recto del todo, aunque lo parezca. Tiene una cierta caída desde la parte central hacia la altura del pómulo y es un flequillo de alto mantenimiento, que hay que retocar cada 10 días como máximo.

¿Estás empeñada en seguir adelante? Pues que sepas que tendrás que lavártelo casi todos los días, porque se engrasa y se ensucia enseguida, y para que te quede igual de bonito que cuando saliste de la peluquería, la clave está en el secado. El pelo liso hay que dejarlo secar respetando su caída natural mientras que el rizado exige trabajarlo con un cepillo grande, controlando el chorro de aire y el calor del secador para que no se infle y pierda naturalidad, además de aplicarle un producto antiencrespamiento.

Una cosa más, conseguir ese flequillo pulido y brillante de Aitana tiene truco: “Se debe a unas mechas muy finas, tipo babylight, con un tono marrón cobrizo, que aporta esa luminosidad”, revela la experta. Que no quieres teñirte, entonces utiliza un spray de brillo para darle ese lustre tan ideal y, tranquila, nadie sabrá que es fake.

Y si el mantenimiento del flequillo te parece muy costoso o te arrepientes al ver el resultado piensa que volver al estado anterior es solo cuestión de tiempo, bastarán un par de meses para que puedas retirarte el pelo de la frente. ¡No es para tanto!

