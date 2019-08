16 ago 2019

Compartir en google plus

La mayoría de las mujeres españolas tiene un objetivo capilar claro: parecer más rubia de lo que es de forma natural y para ello se sirve tanto de tintes, como de mechas o reflejos para conseguirlo de forma más o menos natural. Sin embargo, Bella Hadid no es como el resto de las mortales (y no nos referimos solo a su belleza y tipazo) y pertenece de la minoría de féminas que utiliza el tinte para oscurecer su pelo en vez de para aclararlo. Al menos eso hacía hasta el momento, ya que acabamos de verla pasear por Los Ángeles con un nuevo cambio de look: el pelo muy rubio.

Oficialmente la top sustituyó su característico cabello castaño por un sutil tono rubio miel el mes pasado pero, extraoficialmente, lleva meses aclarando su melena hasta haberla convertido en un rubio bastante llamativo, más parecido a su color de pelo natural. Sí, ¡cómo lo lees. Bella es rubia natural! Aunque la modelo decidió convertirse en morena hace años para diferenciarse en el mundo profesional de su hermana Gigi, también rubia natural.

Así es el nuevo look capilar de Bella Hadid: pelo muy rubio. pinit gtres

El tiempo ha pasado y ahora cada una de las dos hermanas tiene una carrera consolidada y quizá ese haya sido el motivo que ha permitido que Bella se relaje con el color de su pelo, que ya no tiene por qué ser tan oscuro. Sabemos que Jenna Perry fue la colorista artífice de los reflejos color miel sobre la melena de la modelo el mes de julio, pero aún no tenemos claro si ella también ha sido la responsable de su recién estrenado cabello rubio.

No te pierdas...

- Rubias y morenas: ¿qué color les sienta mejor a estas famosas?

- Todo lo que deben saber las rubias sobre el uso del champú azul o morado

- Tendencias de pelo 2019: cómo conseguir (y mantener) el espectacular rubio natural de la princesa Leonor