22 ago 2019

Los peinados de Vicky Martín Berrocal suelen estar milimétricamente pensados. Desde unas ondas perfectas hasta un moño pulido al que no se le escapa ni un pelo. Todos ellos conseguidos tras una intensa sesión capilar con herramientas de calor. Hace unos meses conocimos algunos cuidados de su cabello para mantenerlo fuerte y sano, y ya intuíamos que ese volumen y esa frondosidad solo podían venir de un pelo rizado que ha transformado todo este tiempo y que por fin hemos podido descubrir.

La diseñadora ha compartido una fotografía en Instagram en la que podemos observar cómo es su melena cuando no utiliza las planchas. Rizada, rebelde, hiper voluminizada y con algo de frizz si tenemos en cuenta que está posando muy cerca del mar.

"Me encantas con el pelo rizado" "¡Pelazo!" "¿Qué producto usará para tenerlo tan definido?" Algunas de sus seguidoras y amigas como Natalia de la Vega (fundadora de los centros de belleza Tacha Beauty) no han dudado en comentar lo bien que le sienta. Y no podemos estar más de acuerdo. Se trata de un hairstyle muy favorecedor y relajado que rejuvenece cualquier rostro.

Si tú también tienes el pelo rizado como Vicky Martín Berrocal, te animamos a mantenerlo. Porque aunque sabemos que es todo un reto, existen muchos trucos para dominar los rizos desde que sales de la ducha con el pelo recién lavado.

Desde no frotar la melena con una toalla hasta no peinarlo. Sin olvidar que el habitual encrespamiento de los rizos es señal de que están dañados y necesitan un extra de hidratación e incluso un corte de pelo. También hay numerosos productos de peinados para rizos que los molden y los dejan ultra definidos. ¿Te animas?

