5 abr 2019

La imagen de Letizia siempre ha dado mucho que hablar: desde sus brazos tonificados y sus impecables looks de primavera hasta sus trucos para estar radiante sin ninguna gota de maquillaje. Por no mencionar el reciente debate que crearon unas cuantas canas en la melena de la Reina.

Que si fue una cuestión feminista, que si se podrían haber evitado, que si hay miles de productos para disimular el pelo blanco, que si solo buscaba ser natural... El motivo nunca lo sabremos pero lo que esta vez no ha pasado desapercibido es el aspecto saludable de su cabello.

Doña Letizia en la presentción del Proyecto (In)fórmate en el campus de Google de Madrid . pinit gtres

Doña Letizia acudía este jueves a la presentación del Proyecto (In)fórmate en el campus de Google de Madrid con un brillo en la melena que ha llamado mucho la atención. Y aunque entren en juego muchos factores como la alimentación, mantener las puntas sanas cortándolas cada dos o tres meses (tal y como recomiendan los expertos) u optar por no decolorar el cabello y dejar el tono natural, lo cierto es que existen muchos productos capilares que incrementan ese efecto gloss tan deseado.

La hidratación empieza en el lavado

Si el encrespamiento se ha apoderado de tu melena o tienes el pelo seco lo primero que debes hacer es cambiar de mascarilla porque la que utilizas no te está haciendo ningún favor. Busca productos ultra hidratantes con ingredientes que actúen de inmedianto en la superficie como el argán o la jojoba para presumir de pelazo. Aplícalos desde la mitad de la cabeza hacia las puntas para evitar que el cuero cabelludo se engrase.

1. Mascarilla 4 aceites Hair Rituel by Sisley. (51, 95 euros). 2. Mascarilla Elixir de Argán de Garnier. (3,35 euros). pinit d.r.

Para un mejor acabado...

Uno de los mejores secretos para mantener el cabello hidratado es utilizar un sérum justo antes de aplicar el champú en la ducha. Solo así podrás protegerlo y repararlo antes de que la humedad lo debilite autománticamente. Porque si no lo sabías el pelo se daña cada vez que te lavas la cabeza.

1. Absolute Repair Lipidium Doble Serum puntas abiertas de L'Oreal. (19,95 euros). 2. Argán Serum Capilar Suavizante de Ziaja. (4,99 euros). pinit d.r.

Si usas secador...

Si tras el lavado has utilizado secador y después te lo has alisado con unas planchas o te has hecho unas ondas con unas tenacillas, debes saber que el calor apagará la luminosidad del cabello y de poco habrán servido los tratamientos anteriores. Utiliza en estas ocasiones aceites específicos para devolver la hidratración al folículo. Letizia es muy fan del de coco y con tan solo una pequeñísima cantidad será suficiente.

1. Moroccanoil Treatment (39,90 euros). 2. Aceite 3 Minute Miracle Smooth de Aussie. (8,99 euros) pinit d.r.

Y además...

