23 sep 2019

Compartir en google plus

A Emilia Clarke le gusta hacer algún que otro guiño con ayuda de su peinado o maquillaje. Si en la presentación de la última temporada de Juego de Tronos la actriz lució un recogido trenzado que se inspiraba en el personaje que la ha hecho mundialmente conocida, para acudir ayer a la entrega de los premios Emmy Emilia no se inspiró en el blanco nórdico ni en las trenzas de ningún personaje de la serie, sino que se fijó en la mismísima Jennifer Lopez para crear su peinado: una melena larga, lisa y con la raya en medio.

Pocos minutos antes de posar en la alfombra roja la actriz nominada al Emmy como Mejor Actriz dramática subió un selfie a su cuenta personal de Instagram revelando su peinado y maquillaje para la ocasión. La imagen iba acompañada del texto “@jlo solo como aviso, durante estos años has inspirado este lujurioso look. Soy una chica con suerte por tener el mejor séquito glamusoso del mundo”. Y, como era de esperar, la cantante no tardó en reaccionar. Jlo le envió un cariñoso mensaje: “Cuando la Madre de Dragones se encuentra con Ramona”, escribió en referencia al nombre del personaje que interpreta en la película Hustlers, frase a la que añadió un sincero “te amo, Emilia”.

Emilia Clarke se ha inspirado en Jennifer Lopez para crear el peiando que ha lucido en la gala de los premios Emmy. pinit isntagram: @emilia_clarke

Aunque en la pantalla ha lucido su melena extralarga y de color blanco nórdico, fuera de ella Emilia no ha llevado nunca el pelo tan largo. Sin embargo, lo que sí que le gusta a la Madre de Dragones es aprovechar una alfombra roja importante para estrenar cambio de look capilar, como hizo el pasado mes de febrero en la ceremonia de los premios Oscar, donde apareció con un microbob color chocolate, después de haber estado llevando más de un año el cabello teñido de rubio platino.

¿Supone este look capilar el adiós definitivo de Emilia a su personaje de Khaleesi?