26 sep 2019

Debajo de toda esa melena encrespada, seca y alborotada se encuentran unos rizos definidos que todavía no habías sacado partido con tanta plancha. Si te apetece redescubrir la genética que tu madre y tu padre te dieron solo tienes que seguir tres sencillos pasos.

Primero dejar de utilizar las herramientas de calor, porque no le hacen ningún favor. Después, hay que tener en cuenta que el arte de dominar la melena curly empieza en el lavado (he aquí el manual completo para cuidar el pelo rizado) y por último, que en ese lavado, hay que utilizar productos específicos que potencien la onda natural del cabello y sobre todo que hidraten en profundidad. Como el champú para rizos más buscado de todo Amazon.

El Catwalk Curls Rock Amplifier de Tigi (9,06 euros) y promete rizos formados y con una textura natural. Además, añade fijación y los controla incluso días después del lavado. Su fórmula con aceites esenciales combinados con algas marinas, hinojo marino e agua de pepino nutren en profundidad y forman una barrera anti humedad para un efecto sedoso y brillante.

Unas propiedades que cuentan con más de 169 valoraciones de quienes ya lo han probado. Entre los comentarios, destacan que no apelmaza a diferencia de otros productos como la espuma o las cremas de peinado, y que con muy poca cantidad se consiguen muy buenos resultados.

Catwalk Curls Rock Amplifierde Tigi (9,06 euros en Amazon). pinit amazon.es

"Tengo mucho pelo, muy grueso y muy seco. He probado infinidad de productos de todas las marcas y todo rango de precios. El mejor producto para definir el rizo, sin duda es este, no me acartona el pelo como la espuma. Y al día siguiente, pongo un poco de agua en las puntas, y a la calle..." "De todo lo que he probado, este es el que me deja mejor el pelo, con los rizos bien definidos, pero no apelmazados".

Para utilizarlo, seca el pelo con una toalla sin frotar después del lavado y aplica el champú desde la mitad del cabello hacia las puntas más secas. Notarás los resultados en su primer uso.