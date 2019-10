1 oct 2019

Las famosas están dejando claro cuál es su corte de pelo preferido para dar la bienvenida al otoño: el bob. Si hace quince días era Bella Hadid y la semana pasada Dua Lipa y las que estrenaban melenitas, ahora es Jennifer Lopez la que ha vuelto a apostar por este estilo capilar, que es de lo más rejuvenecedor.

A finales de agosto la cantante decidió sustituir su pelo largo por una melena midi, más rubia de lo habitual, para sanearlo tras las vacaciones de verano. Pero el mes pasado lo lució castaño y largo durante el desfile de la Semana de la Moda de Milán de Versace. Y ahora, después de los días tan ajetreados que ha pasado al presentar su nuevo perfume –el número 25 de su lista de fragancias–, organizar una fiesta de compromiso con su prometido, Alex Rodriguez, y confirmar que será la artista principal de la Super Bowl Halftime, ha decidido cortarse el pelo un poco más.

Corte bob y color más rubio son las señas de identidad del nuevo pelo de Jennifer Lopez, obra del peluquero Chris Appleton. pinit isntagram: @chrisappleton1

Su peluquero habitual, Chris Appleton ha sido de nuevo el encargado de este enésimo cambio de look de la protagonista de Hustlers, que no solo incluye un corte de pelo, sino que también implica la vuelta al rubio. El propio Appleton ha revelado en su perfil de Instagram que acaba de darle un buen tijeretazo a la melena de JLo, que ahora luce un corte bob. ¿Le durará este nuevo estilo capilar hasta el otoño o nos sorprenderá el mes que viene con un nuevo look de pelo?