7 oct 2019

Lady Gaga comenzó el año tiñiéndose su habitual pelo rubio platino de azul para asistir a los Globos de Oro, en febrero optó por el rubio nórdico para pisar la alfombra roja de los Grammy y a finales de ese mismo mes volvió al platino para acudir a los Oscar; tono al que ha sido fiel hasta este fin de semana, cuando se ha teñido de rosa.

El sábado la cantante subió una imagen a su cuenta de Instagram para celebrar el el primer aniversario del lanzamiento del álbum de la película Star Was Born (Ha nacido una estrella, en español) y las seis veces que ha sido álbum de platino. De hecho, acompañó la foto del texto: “Hace un año A Star Was Born y aquí estamos seis veces de platino rosa”. Y aunque la intérprete de Shallow no ha revelado quién ha sido el responsable de su nuevo color de pelo, es más que probable que sea obra de Frederic Aspiras, su peluquero habitual.

La propia Lady Gaga ha sido quien ha revelado su nuevo cambio de look: cabello teñido de color rosa. pinit Instagram: @ladygaga

“Este color de pelo aporta luz al rostro y resulta muy favorecedor para todos los tonos de piel. Incluso tiene propiedades antiaging: es un tono rejuvenecedor”, asegura la peluquera Diana Daureo. Sin embargo, al tratarse de un tono fantasía, requiere cuidado e hidratación extra. “Es importantísimo no perder de vista la hidratación y los tratamientos que ayuden a fortalecer los enlaces internos para que el pelo luzca brillante y resistente”, advierte la experta. Usa un champú específico y acondicionador cada vez que te laves la cabeza, y no te olvides de aplicar una mascarilla ricas en ingredientes nutritivos, como la manteca de karité, una vez a la semana. Además, si tu cabello está ya muy estropeados, “acude al salón a realizarte un tratamiento enriquecido con ácido hialurónico, que ayuda a que la hidratación penetre en su totalidad en la fibra capilar y el cabello no sufra con los”, concluye Daureo.