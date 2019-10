17 oct 2019

A principios de septiembre Britney Spears nos sorprendía con su cambio de look radical, en el que nos mostraba a través de su cuenta de Instagram que había cambiado su habitual pelo rubio por el castaño. “Misma cara, mismo vestido ¡nuevo pelo! Mi hermana me inspiró a ponerme morena”, escribía la cantante junto a la imagen de su nueva melena oscura. Poco más de un mes después ha usado la misma plataforma para mostrarnos que ha vuelto a sucaracterístico rubio.

Desde que se pasó al lado oscuro el mes pasado ha estado experimentando con diferentes tonos de castaño para ver si encontraba el matiz que más le convencía; aunque los hechos parecen demostrar que no lo hizo ya que la intérprete de Baby One More Time se ha teñido de nuevo el pelo de rubio. “Entonces, tal vez las rubias se diviertan más", escribió. “No es el maquillaje y peinado profesional de Hollywood ... pero bueno, es real”, es el texto que acompaña al vídeo que ha subido a la red social para enseñar su nuevo cambio de look capilar.

En el minivideo podemos ver a Britney con el cabello recién teñido y sujeto en un moño, sin adornos, por lo que ella también ha añadido la postdata… “Acabo de salir de la piscina, así que el cabello está mojado ... lo siento”. Sin embargo, este hecho no le ha importado, en absoluto, a sus fans, que no han dudado en alabar el pelo rubio de la estrella del pop.

¿Será este su cambio de look definitivo o volverá a cambiarse el pelo antes de que acabe el año? Y es que Britney no ha parado de tocarse la melena durante el 2019: en junio se aclaró algo más el pelo y lo capeó, luego le añadió extensiones y reflejos para las vacaciones de verano, en septiembre se lo tiñó de castaño y ahora ha vuelto al rubio… Cuidado con tanto tinte, Brit, no vayas a ser que te estropees el pelo tanto que la única solución para salvarlo sea tener que raparse la cabeza (de nuevo).