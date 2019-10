18 oct 2019

Compartir en google plus

El pelo graso acompleja, porque da la sensación de que lo llevas siempre sucio. Y para evitar que los demás piensen que no te aseas como es debido o que eres descuidada, seguro que muchas veces hasta te lo has lavado dos veces al día. Pues que sepas que así lo único que estás haciendo es complicar las cosas.

Antes de experimentar con cualquier tratamiento, averigua el origen de este problema creado por un desequilibrio de las glándulas sebáceas, que están produciendo más sebo del que te gustaría y que se manifiesta con un pelo grasiento. El punto de partida puede ser un cambio hormonal (por la pubertad, un embarazo, etc.), una cuestión de genética, la utilización de productos capilares que estén alterando el pH del cuero cabelludo, el estrés, etc.

Esencia Re-equilibrante Cuero cabelludo de L’Occitane (26 €). Champú Epigenético Pelo Graso de Nuggela & Sulé (19,90 €).Mascarilla Absorbente Pre-champú de Yves Rocher (10 €). pinit d.r.

Para saberlo convendrá que visites a un tricólogo o un dermatólogo, no trates de solucionar este quebradero de cabeza con remedios caseros, tipo ducharte un par de veces al día, porque así estimularás todavía más las glándulas sebáceas y solo conseguirás un pelo más aceitoso.

¿Entonces? Primero, no te apliques cualquier champú, elige uno que además de eliminar la grasa bloquee el efecto rebote con activos seborreguladores y calmantes. Y lávate el pelo por la mañana, porque por la noche las glándulas sebáceas están más activas. Otra cosa: si tienes la manía de tocarte el pelo continuamente, deja las manos quietas, porque así estás engrasando el pelo.

Olvídate, además, de los masajes capilares para no favorecer la secreción de grasa. También tienes que ser muy escrupulosa con las herramientas capilares: las planchas y el secador, cuanto menos las uses, mejor, y los peines y cepillos mantenlos limpios para evitar que se acumulen los residuos. Por último, fíjate en lo que comes, porque una dieta desequilibrada puede desencadenar una producción excesiva de grasa en el cuero cabelludo. Los alimentos que contengan vitamina B6 y zinc serán grandes aliados para oxigenar el folículo piloso y ahuyentar la dermatitis seborreica. ¿Ves como todo tiene solución?