11 nov 2019

Este viernes la gala de los40 Music Awards volvió a reunir a algunos de los rostros más importantes de la música, entre ellos dos de nuestras cantantes favoritas: Rosalía y Edurne. Ellas han vuelto a demostrar que están al día con las nuevas tendencias y por eso no han dudado en decidirse por uno de los peinados que más vamos a ver esta temporada de eventos e incluso en Nochevieja: la coleta súper alta.





Así es, Rosalía no solo impresionó con su elección de vestido rosa con maxi lazos y mangas acampanadas o con esas fundas doradas que adornaban su sonrisa, sino que también triunfó con esta coleta alta súper pulida y con 'baby hairs'. Un tipo de peinado súper fácil de hacer, cómodo y que además de adaptarse a un look más normal de diario, también es capaz de salvar un look de invitada como este.

En este caso, Rosalía aportó más volumen a la coleta con ondas deshechas de medios a puntas.

Rosalía lució este peinado con coleta alta para asistir a los Premios 40 Principales 2019. pinit Gtres.

Mientras, Edurne se decantó por una opción similar de coleta alta y también con las puntas con ondas deshechas, pero en su caso con el detalle extra de flequillo tipo cortina. Un detalle con el que este peinado consigue un estilo mucho más retro.

En este caso, a diferencia de Rosalía, la cantante prefirió camuflar la goma con uno de sus mechones de pelo. Un truco perfecto sobre todo para transformar la versión más informal de este look, en un peinado de invitada mucho más elegante y formal.

Un peinado que este otoño y que estas navidades nos convertirá en las más elegantes y estilosas de todas las fiestas ¿Ya estás pensando en copiarlo?