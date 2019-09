10 sep 2019

La elegancia de Eva González no solo se ve reflejada en sus looks irresistibles (lo sabemos desde el día que tuvimos la necesidad de copiar en Zara su último vestido de invitada). Si lo extendemos a sus looks beauty, podemos afirmar, que la presentadora es toda una fuente de inspiración a la hora de elegir un hairstyle de invitada acertado, cómodo y sobre todo fácil de hacer. Invitadas: Eva González tiene los tres peinados fáciles y favorecedores para bodas de otoño y otros eventos especiales. ¡Toma nota!





Peinado wet

Nuestro favorito no solo para ser la más elegante de toda la boda también para ahorrar tiempo y dinero con peinados más elaborados y accesorios demasiado excesivos o caros que nunca nos volveremos a poner. Y lo mejor es que es perfecto para disimular el pelo sucio. Además es mejor que no esté recién lavado porque así la melena durará más tiempo fija. Famosas como Jennifer López, Adriana Lima o Dua Lipa lo eligen continuamente. Juega con la raya del cabello y utiliza un gel fijador efecto mojado y un peine para pulir y definir la dirección del pelo.

Eva González con un peinado wet. pinit gtres

Moño pulido

Para conseguirlo solo tendrás que dividir la melena en dos con la raya en medio y con la ayuda de un peine fino y un fijador pule el pelo tanto como puedas. Con el cabello sobrante haz una pequeña coleta que quede lo más cercana a la nuca posible. Después deberás girarla sobre sí misma hasta conseguir un único mechón grueso y retorcido. Una vez lo tengas, es el momento de sujetarlo con horquillas. Dale la forma que quieras ¡y listo! Ideal para cabellos finos y lisos.

Eva González con el moño pulido en el Festival de cine de Vitoria. pinit gtres

Ondas fluidas

Un look más casual pero igual de acertado son las clásicas ondas fluidas abiertas y relajadas con la raya en un lateral, tal y como las lució Eva González para el bautizo de su hijo. Un gesto que aporta mayor volumen y sensualidad al cabello. Favorece a todos los rostros y es perfecto para cualquier tipo de melena.