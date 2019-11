15 nov 2019

A diferencia del aceite de coco y su popular uso entre algunas celebrities confesas como Gwyneth Paltrow o Elle MacPherson, el aceite de ricino es uno de los grandes desconocidos (aunque nosotras ya investigamos todos sus beneficios y podemos confirmar que está a la altura de cualquier cosmético multiusos, uno de esos que te hace la rutina beauty más fácil). Imagina hidratar el pelo, las pestañas, las cejas, la piel y las uñas con un solo producto: el aceite de ricino más vendido de Amazon. (Castor oil para nuestras amigas inglesas).

Se trata de un producto 100% puro y virgen que proviene de la India y que se extrae de las semillas de la planta de ricino (*No contiene ricina, una toxina muy potente para el organismo). En concreto, este best seller de la firma Naissance, cuesta 9,99 euros/250ml, es vegano y está cargado de propiedades gracias a su gran cantidad de vitamina E, proteínas y minerales.

¿Tienes las puntas secas? Aplica una pequeña cantidad de aceite sobre el pelo dañado o mézclalo directamente con tu champú o mascarilla tal y como recomiendan desde la firma. El aspecto de la melena cambiará al instante por una más fuerte y brillante.

El aceite de ricino más venddido de Amazon. (9,99 euros).

Pero lo que más nos ha sorprendido es que entre sus casi 400 valoraciones de quienes lo han probado, destacan que hace crecer las pestañas y las cejas más rápido: "Me lo compré porque vi en Youtube que aplicarlo cada noche ayuda al crecimiento del pelo de cejas y pestañas y tras usarlo un mes puedo decir que efectivamente funciona" "Me ha crecido pelo en zonas de las cejas donde ya no había nada (de depilaciones anteriores) y están mucho más tupidas y gruesas. He vuelto a tener cejas, incluso más de lo que tenía hace años" "No es milagroso pero ya no necesito maquillar las cejas a diario para darle buen aspecto" "He notado la diferencia en la primera semana, y el resultado un mes después es impresionante. Siento mis pestañas mucho más largas y fuertes". Utiliza un disco de algodón para las cejas y un cepillo para las pestañas. Su textura es tan densa que vas a necesitar una mínima cantidad.

Otra de las diferencias con el coconut oil es que no se puede utilizar para la cocina, pero en su uso cosmético podrás dejar volar la imaginación incluso para incluirlo como desmaquillante. Ahora ya solo queda probarlo.