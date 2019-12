11 dic 2019

Aunque parezca que llevamos toda la vida viendo a Demi Moore con esa larguísima melena negra, nada más lejos de la realidad. La actriz de "Los Ángeles de Charlie" pasará a la pequeña historia de los cambios de look de las famosas por dos cortes de pelo inolvidables. Uno era más bien un no-pelo: el rapado total que llevó en el filme "La teniente O'Neil" (1997). El otro está en las antípodas: un híper femenino y romántico pixie que llevó su personaje en "Ghost", la cinta sobre el amor más allá de la muerte que protagonizó junto a Patrick Swayze en los años 80. Qué buena idea ha tenido su hija Tallulah Willis al resucitar, precisamente, este.

Demi Moore en la película "Ghost" con el corte de pelo pixie que ahora lleva su hija Tallulah Willis. pinit gtres

Tallulah Willis, de 25 años, ha querido homenajear el look vintage de su madre y no ha podidoacertar más: le queda fantástico. Para que quedara claro que había clonado mecha por mecha el corte de su madre, Tallulah escribió bajo de la foto de su cambio de look: "We did The Demi" ("Hicimos 'el Demi"). Efectivamente: en los 80, cuando las influencers de la época quería ese pixie se referían directamente a Demi Moore.

DemiMoore con sus hijas Rumer y Tallulah, en una foto reciente. pinit INSTAGRAM

Además, con este pelo cortito se ve más claramente que nunca el parecido de Tallulah con su madre, algo que el resto de la familia no ha tardado en comentar en el Instagram de la pequeña de la familia Willis-Moore. "De tal palo, tal astilla", escribió Demi Moore al postear la foto de su hija. La verdad: este pixie es tan femenino y queda tan bien, que dan ganas de darle un poco de descanso a la melena. ¿Te atreverías?