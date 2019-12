13 dic 2019

A partir de los 40, el flequillo es uno de los recursos más utilizados por los estilistas para lograr un efecto rejuvenecedor en sus clientas. Oculta las arruguitas de expresión del ceño y la frente y reequilibra ópticamente las caras alargadas o anchas. También es perfecto para un cambio de look efectivo sin ser radical. Eso sí, es condición indispensable para beneficiarse de todas estas ventajas es llevarlo en óptimo estado. De hecho, su mantenimiento puede llegar a ser un quebradero de cabeza si no se dominan algunos trucos expertos. El fundamental: usar champú en seco para evitar a toda costa que se vea sucio o con grasa. Si no te quieres lavar toda la melena, es la solución perfecta. Sobre todo para esos días finales antes del lavado en que llevas el pelo recogido en coleta.

Nicole Kidman lleva un flequillo hasta las cejas y recto. pinit INSTAGRAM

Cuando te laves el pelo, ten en cuenta que el flequillo comienza a secarse nada más sales de la ducha. No esperes demasiado para secar o se te irá totalmente de las manos. Lo mejor es que seques inmediatamente según tu costumbre. Importantísimo: usar un buen protector para el calor. El flequillo es la zona capilar más expuesta al daño. De hecho, al final del secado quizá te venga bien utilizar algún tipo de aceite capilar para conseguir ese brillo extra que sí luce el resto de la melena. Puedes probar también con una espuma, si lo tienes liso, o terminar con un spray de sal, si es rizado.





El flequillo de Zooey Deschanel es perfecto para quien no tiene la densidad suficiente como para llevarlo entero. pinit INSTAGRAM

Te recomendamos aparcar la plancha y optar por un buen secador a la hora de elegir cómo peinar el flequillo: daña menos el cabello. Si necesitas alisarlo, opta por una plancha lo más estrecha posible, que te permite una utilización precisa, y con limitación de temperatura. Si te crece muchísimo y vas habitualmente al mismo salón, puedes pedir a tu estilista de cabecera un rapidísimo servicio de corte en seco: en peluquerías con atención al cliente exquisita lo hacen gratis.