11 dic 2019

Con el año 2020 a punto de comenzar, no se nos ocurre mejor momento que este para cambiar de look y apostar por algún corte de pelo de tendencia, cambio de color o flequillo que sea capaz de hacernos nuestra rutina de peinado mucho más llevadera, pero sobre todo que nos aporte ese cambio de imagen que buscamos. Puede que sea esta misma razón, por la que la modelo Rosanna Zanetti se haya decidido a sorprender a sus seguidores de Instagram con un cambio de look. Y no, no nos referimos al largo de su melena, sino a su flequillo.





La modelo ha compartido en primicia con sus seguidores su nuevo look de pelo, que por cierto nos parece una auténtica maravilla. Rosanna Zanetti se ha atrevido con un flequillo al más puro estilo Brigitte Bardot y todo, con un tono rubio ligeramente más claro en su melena y dejando sus raíces naturales con un favorecedor degradado. También ha preferido dejar su melena larga y ligeramente capeada, para aportarle más volumen ¡El resultado final no puede gustarnos más!

Para este cambio de look, la venezolana ha confiado en el centro de belleza Tacha Beauty, uno de los salones de belleza favoritos de las famosas, y concretamente en el peluquero Juan Carrasco, él ha sido el encargado de cortar este favorecedor flequillo a la modelo.

Un flequillo ligeramente desmechado, que queda casi a la altura de los ojos, que ya promete convertirse en la tendencia estrella para el próximo 2020. Evidencia de ello, es que una larga lista de famosas ya se han apuntado a lucirlo este año, entre ellas: Carlota Casiraghi, Miley Cyrus o Heidi Klum, entre otras ¿Y tú? ¿Te atreverás a llevarlo?