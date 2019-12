17 dic 2019

Cada prenda de ropa y accesorio que luce doña Letizia Ortiz es un éxito, tanto que hasta la mismísima Melania Trump ha copiado alguno de sus looks en ocasiones. La última ha sido durante recepción navideña de la Casa Blanca, donde la Primera Dama americana ha lucido el mismo vestido de Dries Van Noten que llevó la Reina en la XXXVI edición del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo. Sin embargo, Melania no es la única que se ha inspirado en este look de doña Letizia para crear el suyo propio… Helen Lindes acaba de posar ante las cámaras con idéntico falso bob.

La modelo acudió ayer por la noche a una fiesta inspirada en los años veinte, donde lució su nuevo color de pelo –Helen se oscureció la melena y se cortó el flequillo el mes pasado– y sorprendió a todos los presentes con un largo bob que hizo sospechar que se había hecho un cambio de look radical. En cambio, su imagen no se debía a un corte de pelo, sino que Helen llevaba el mismo peinado al de la Reina.

Así es el falso bob que lució la Reina Letizia hace unas semanas y que es igualito que el que llevó ayer Helen Lindes. pinit gtres

Si tú también quieres lucir esta imagen capilar durante las navidades, debes saber que el falso bob es un peinado más fácil de hacer de lo que piensas. Tan solo tienes que aportar textura a tu cabello y trabajarlo con ayuda del secador y un cepillo redondo, después recogerlo en una coleta muy suelta o en una trenza en la base de la nuca, enrollarla hacia dentro para ocultar el pelo y sujetarlo con ayuda de unas horquillas. Por último, saca unos mechones de la parte delantera y moldéalos un poco con los dedos y termina con spray fijador.