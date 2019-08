21 ago 2019

Las melenas XXL han vuelto con fuerza este verano gracias a las celebrities e influencers que se han animado a volver a lucirlos en las redes sociales. Pero lo cierto es que los cortes bob siguen dando mucho de que hablar, sobre todo porque son la mejor opción cuando queremos innovar con nuestro corte de pelo y nuestro look. El inconveniente es que no todas estamos dispuestas a cambiar de look a golpe de tijera y que tampoco sabemos en qué momento esta tendencia de corte dará paso a una nueva. Pero para salvarnos de todos estos inconvenientes y dudas hemos fichado a un gran aliado: el falso bob.

Un peinado al que en el último año se han unido numerosas celebrities y del que ya hay una influencer que no se separa. Nos referimos a la influencer Madame de Rosa y a esa melena extralarga que siempre luce con mucha personalidad en cada look que comparte en Instagram. De hecho nos declaramos fans absolutas de su melena con mechas degradadas en tonos miel, rubio extraclaro y castaño natural ¡Nos encanta! Casi tanto como ese peinado con ondas grandes y deshechas que casi siempre le vemos en sus publicaciones.

Pero después de esa melena suelta y ondulada que acostumbra a lucir, hay un peinado que siempre acaba conquistando alguno de sus estilismos y que a pasado a convertirse en otro de nuestros nuevos favoritos: un long bob falso.

Así es, Ángela Rozas Saiz (así se llama realmente la influencer) aprovecha esa melena más capeada en la zona superior para hacerse un recogido bajo (no hace falta que quede perfecto) y aprovecha el resto de mechones que quedan sueltos para simular este corte bob que tanto hemos visto en las pasarelas este año, pero en su versión larga.

De hecho, la instagramer también se atreve a lucirlo con todo tipo de pasadores y horquillas ¿El resultado? ¡Nos parece ideal!

Y también se lo hemos visto con una de esas diademas XXL a la que ya se han apuntado la mayoría de influencers:

¿Y tú? ¿Te atreverías a lucirlo como la influencer esta temporada?

