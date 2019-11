7 nov 2019

A menos de dos meses de finalizar el año, seguimos viendo cómo las famosas recurren a las tijeras (o no) para dar una nueva vida a su melena en otoño, esa época del año en la que el cabello necesita un saneamiento urgente para evitar su caída. En la tendencia gana el corte de pelo bob, al que recientemente se han sumado Paula Echevarría, Ivanka Trump o Penélope Cruz, entre otras, pero esta vez vamos a hablar de otro look totalmente diferente. El del cambio de look más radical de Helen Lindes.

La modelo ha dicho adiós a su melena larga, recta y lisa por motivos laborales, tal y como ha anunciado en su cuenta de Instagram junto a su nueva imagen: "¡Nuevo proyecto y nuevo look! Como embajadora de @rowenta_es me propusieron dar un nuevo aire a mi melena para una campaña mundial. Dicho y hecho.??