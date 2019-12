23 dic 2019 sonia gómez

Existen muchos métodos para incentivar el crecimiento del cabello, desde exfoliar la raíz o recurrir a clásicos como cortar el pelo, hasta utilizar mascarillas caseras con ingredientes como el aceite de oliva, el huevo o el aguacate para nutrirlo.

Pero también es importante fortalecerlo como hace la influencer Laura Escanes, que está dejando su corte de pelo corto a un lado para dejarse la media melena con dos productos perfectos para aplicar en el pelo rizado, seco o encrespado.





"Ya sabéis que me lo estoy dejando largo y el proceso es complicado. He pasado por momento chungos pero como yo lo tengo rizado y encrespado se me ha hecho mucho más fácil con este tratamiento", explica Escanes a través de Instagram Stories.

En primer lugar, para crear un efecto visualmente más largo, ha utilizado un tratamiento alisador de keratina, en concreto el Keratin Infusion de Goa Organics con 35 ingredientes naturales y regenadores entre los que se encuentra una mezcla de 20 aceites esenciales que proporcionan a las fibras capilares flexibilidad y elasticidad. Posteriormente, Laura Escanes ha optado por el tratamiento Sublime, para hidratar y reforzar la densidad del cabello.

Dos procesos que solo se realizan en el salón GOA de la firma pero que también cuenta con una gama de productos veganos que puedes conseguir a través de su tienda online y que también te ayudarán a que tu pelo crezca más rápido, sano y fuerte. Toma nota: L'essentiel Shampoo (26,95 euros), con gingeng, un potente estimulante del crecimiento del cabello por su capacidad de mejorar la circulación sanguínea y el folículo piloso. L'essentiel Mask (39,95 euros), con aceite de coco, manteca de mango y aceite de açai que aportan propiedades antioxidantes y regeneradoras en tan sólo 5 minutos.