23 ene 2020

Carla Hinojosa tiene muy claro que después de un buen tratamiento de hidratación o producto que aporte ese toque glossy a la melena, puede conseguir el color de pelo que se proponga y sin miedo a que su cabello pueda se vea dañado.





VER 8 FOTOS Ocho productos de pelo que cierran las puntas abiertas

Eso es precisamente lo que la influencer ha hecho antes de atreverse con su nuevo cambio de look. Un cambio en su melena para el que se ha despedido de las raíces naturales y en en que ha optado por un rubio mucho más cercano al rubio hielo o nórdico, a través de mechas blancas.

Carla Hinojosa explica todo el proceso de su cambio de color en la melena. pinit

Una coloración de rubio nórdico por la que ya han pasado muchísimas famosas como Blanca Suarez, Alba Díaz, Laura Escanes y que este invierno parece que ha vuelto a imponerse como la nueva tendencia de moda. De hecho, la también influencer Marta Carriedo, se ha apuntado recientemente a este favorecedor tono de rubio para este invierno.

Carla Hinojosa se ha puesto en manos de los estilistas de The Madroon y de la colorista Susana Frías, para atreverse con este sorprendente cambio de look, que tiene mucho que ver con los pocos días que faltan para la alfombra roja de los Goya 2020, como ella misma ha apuntado: "Preparación para los Goya en The Madroon. El lunes me hice tratamiento de hidratación en profundidad y color. Hoy hemos aclarado la raíz con glicólico y vamos a meter mechas blancas", aclaraba en sus últimos stories.

La influencer ha mostrado el resultado final a través de sus Instagram stories recientes. pinit

Lo cierto es que esta nueva tonalidad de rubio nos encanta para esta época del año y tenemos claro que la clave para conseguirla es partir de una base clarita como la que llevaba Carla Hinojosa y mantenerlo perfecto lavado tras lavado con un buen champú morado.

Pero al tratarse de su preparación para los Goya, aún no sabemos si este será el cambio de look definitivo o si la influencer retocara todavía más su melena antes de pasar por la alfombra roja. Sin duda, tendremos que esperar para verlo.