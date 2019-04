3 abr 2019

Compartir en google plus

¡Alba Díaz se atreve con todos los cambios de 'look'! De hecho desde que la vimos cambiar su color de pelo a ese llamativo tono rosa lo tuvimos claro ¡No hay cambio de 'look' que se le resista! Esta vez no se trata de ningún color de fantasía, ni de su vuelta a su color castaño claro natural, sino que Alba Díaz ha preferido volver a atreverse con el rubio y concretamente con un tono rubio hielo.

Así es, la hija de Vicky Martín Berrocal ha vuelto a ponerse en manos de Tacha Beauty y concretamente en las del estilista Jose Tabas para conseguir este nuevo y arriesgado cambio de 'look'. Ella misma se ha encargado de compartir el proceso de este cambio de imagen a través de sus 'stories' de Instagram.

Alba Díaz ha compartido el proceso de su nuevo cambio de 'look' a través de sus 'stories' de Instagram. pinit Instagram.

"Vuelvo a mis orígenes", ha explicado ella misma, a sus más de 152 mil seguidores, en uno de sus vídeos compartidos desde el salón de peluquería. Una vuelta a ese rubio hielo en su cabello que nos parece perfecto sobre todo para favorecer pieles tan claritas como la de la 'influencer'. Lo que sí ha querido seguir manteniendo son sus raíces en su tono castaño natural, pero mucho menos marcadas que antes y tenemos que confesar que el resultado final ¡Nos encanta!

Esta vez ha vuelto a teñir su melena de un rubio hielo con las raíces naturales. pinit Instagram.

¿Se tratará esta vez de un cambio definitivo en su cabello? Sin duda, tendremos que esperar para verlo, pero lo que sí tenemos claro es que, como todo lo que luce o toca, este nuevo cambio de 'look' también se convertirá en tendencia esta temporada. ¿Te atreverías a lucirlo?

No te pierdas...

- Miley Cyrus cambia de look y se corta el pelo a lo Hannah Montana

- Lucía Rivera tiene el color de pintalabios que llevarás esta primavera y no es rojo

- ¿Cómo usar las pestañas magnéticas de las que todo el mundo habla?