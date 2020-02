3 feb 2020

Compartir en google plus

Estamos deseando que llegue la primavera, una anticipación que la moda y la belleza alimenta con imágenes cada vez más floridas y románticas. La última en ponernos los dientes largos con su cambio de look primaveral ha sido Rihanna, creadora y modelo a la vez de su marca cosmética, Fenty, y de su fantástica línea de ropa interior. De hecho, nuevo pelo que tanto nos ha maravillado pertenece a la presentación oficial de Savages, su última colección de ropa íntima. La propuesta es increíble: una melenita al más puro estilo años setenta con un color malva absolutamente deslumbrante.

El cambio de look de Rihanna en su nueva campaña para Fenty: un diez. pinit

Advertencia para las fans que se lancen a clonar este color: no funcionará si el cambio de look no incluye un corte de pelo tan vintage como el que lleva Rihanna. De hecho, es precisamente este homenaje a los grandes flequillos de los años setenta y sus melenitas tazón el que le da el sello distintivo y la clase a un color que, en otro estilo más plano como un bob, puede quedar soso. Incluso ñoño.





VER 10 FOTOS Del capeado de Aniston al flequillo de Brigitte Bardot: los cortes de pelo más icónicos para cambiar de look en 2020

La cruda realidad: este fantástico look de Rihanna es una peluca. SIn embargo, este corte de pelo está totalmente al alcance de las poseedoras de un bob que estén deseando actualizarlo. El cambio es total, pero sin renunciar a una melenita súper versátil. Eso sí: para lograr este acabado con volumen el brushing vieja escuela es obligatorio. Sí, con cepillo redondo XL de los de antes. Una técnica un poco pesada, pero cien por cien efectiva. El resultado es de diez.