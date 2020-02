6 feb 2020

Estos maestros de la pasarela manejan sus armas de peinado con una perfección estética que ni el mismísimo Eduardo Manostijeras. Los nombres quizá no te suenen, pero por sus pelos les conoceréis. Ellos son los artífices de que las famosas luzcan una cabellera envidiable cuando hacen el paseíllo por la red carpet y triunfen aunque no se lleven el premio. Descubrimos las técnicas de estos gurús para que logres actualizar tu estilo con un look de cine.

Margot Robbie y Bryce Scarlett: suave ondulación

La actriz llamó la atención en la gala de los Globos de Oro con un peinado aparentemente fácil, obra de Bryce Scarlett. La clave del look. “Con el cabello seco, realizo trenzas gruesas y pongo la plancha sobre ellas para conseguir ondas en forma de ese. Luego las suelto, las cepillo y las suavizo con la plancha”, explica. Trucos maestros. El gurú aconseja no aplicarse champú seco directamente sobre el cabello; mejor hacerlo sobre un cepillo y peinar la melena para distribuirlo. Así se evitan los pegotes blancos.

Blanca Suárez y Natalia Belda: golpe de melena

“Si Blanca escoge un traje escotado o ajustado, trato de no hacerle un peinado muy pegado para que no se le vea la cabeza muy pequeña. Con prendas sencillas, opto por peinados más vistosos”, dice Natalia. La clave del look. “Para hacerle las ondas, trabajo la raíz del cabello con el secador y el resto del mechón con las planchas”, revela. Trucos maestros. “En general, debemos lavar el pelo justo antes de peinarlo, a excepción de los recogidos: para evitar que se desbaraten”

Úrsula Corberó e Iván Gómez: corto y cambio

Su papel de Tokio en La casa de papel aconsejaba un cambio radical. “Queríamos un estilo rompedor, pero versátil, que permitiese distintos peinados”, explica Iván Gómez.

La clave del look. “Debes capear muy bien el pelo al cortarlo. Después solo hay que poner la cabeza boca abajo y aplicar un texturizador o un voluminizador y dejar secar”. Trucos maestros. “Si tienes una celebración y no sabes si lloverá, apuesta por un recogido o semirrecogido. No fallarás”.

Lucy Boynton y Jenny Cho: melenita desenfadada

La acriz de la serie The Politician ha popularizado el peinado más estiloso de los últimos años, un blunt bob platino. La clave del look. Jenny Cho aconseja trabajar la melena en mechones y, con una styler, alisar las raíces, darle media vuelta sin apretar mucho, deslizarla hacia abajo y soltarla a unos dos centímetros del final. Después, pasa un peine de púas anchas. Trucos maestros. Si se quiere un look con ondas pero natural, hay que ir rotando la dirección de estas.