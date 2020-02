17 feb 2020

¿A quién lo le ha pasado eso de ir a la peluquería a repasarse las puntas y acabar con el pelo muchísimo más corto (y diferente) de lo que tenía en mente? Parece que las famosas tampoco se libran de las (a veces) despiadadas tijeras de los peluqueros y la última en acabar con un corte de pelo no deseado ha sido Kylie Jenner. El pasado viernes mostró en su cuenta de Instagram una imagen –esta parece tomada tan solo un minuto después de cortarse el pelo, pues todavía este está mojado– en la que no parece nada convencida con el largo de su melena bob.

La semana pasada el peluquero Jesús Guerrero, que ahora también se encarga del cabello de Rosalía, cortó el pelo de Kylie más de lo que a ella le hubiera gustado. De hecho, la pequeña del clan Kardashian bromeó en el stories que subió con su nuevo look: “Javier Guerrero dijo que me estaba haciendo un corte, pero me cortó todo el pelo”. Y como el nuevo estilo corto no le gustó nada, Kylie decidió ponerle remedio al día siguiente.

Este corte bob le gustó atn poco a Kylie Jenner que a las 24 horas decidió disimularlo con una peluca.

Tan solo 24 horas después de su nuevo look capilar, la empresaria decidió hacerse un nuevo cambio de look para disimular su pelo tan corto. ¿La solución? Tunear una de sus innumerables pelucas. Para ello ello llamó a la colorista Cassondra Kaeding, que aplicó un tono similar al que sus hermanas Khlé y Kim kardashian probaron hace tan solo unos días en sus melenas: una coloración que mezcla reflejos castaños con rubios. Después volvió a darle una nueva oportunidad a Guerrero, que añadió unas capas a su cabello postizo de longitud XL y después lo peinó con unas ondas muy sutiles.

Este es el nuevo look capilar de Kylie: un pelo larguísimo teñido de un color que combina mechones castaños y dorados.

Se abren las apuestas para descubrir cuánto tiempo tardará Kylie en cambiar su look de pelo otra vez. ¿Aguantará al menos una semana con este nuevo estilo capilar?