29 ene 2020

Las fans de "Keeping Up with The Kardashian" sabemos que las hermanas, sobre todo Kylie, Kourtney y Khloé, están en permanente competición tanto por mostrar el cambio de look más sexy como por dar con la decoración y las ideas para la casa más innovadoras. La verdad es que las hermanas alucinaron con el gimnasio que Khloé montó en su última mansión y ahora nos toca a nosotras quedarnos boquiabiertas ante una de sus locas ocurrencias. Aunque, en el fondo, tiene sentido. Tal y como se ha sofisticado el mundo de la cosmética, ¿cómo no iba a reclamar un espacio similar al que ya tienen los vestidores en las casas de estas fashionistas profesionales?

Así es el armario para las extensiones rubias de Khloé Kardashian. pinit

En realidad, tiene todo el sentido del mundo que Khloé Kardashian haya pensado en un armario exclusivamente para sus extensiones rubias. Cambia tantísimo de imagen, del los bob mas cortos y platinos a las larguísimas melenas doradas, que necesariamente ha de tener todas las opciones posibles muy cerca y bien clasificadas. De hecho, en la fotografía podemos ver hasta las extensiones del rubio rosado que llevó durante un par de semanas.





La verdad es que el diseño no puede ser más sencillo: se trata de un armario dividido en dos partes iguales en las que las extensiones cuelgan de las típicas perchas negras para pantalones. Justo encima podemos ver varias cabezas de color rosa para su colección de pelucas. Esto nos provoca una duda: ¿será que Khloé Kardashian tiene una habitación dedicada exclusivamente a la cosmética y la belleza? ¿Cuándo podremos ver cómo organiza el resto de sus cosméticos, cremas de tratamiento, planchas y demás herramientas?