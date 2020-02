18 feb 2020

Compartir en google plus

Harper Seven Beckham ha vuelto a convertirse en la clara protagonista de otro de los desfiles de la Semana de la Moda de Londres, el de su ídola y madre, Victoria Beckham. A sus ocho años de edad, la menor de la familia es capaz de acaparar las miradas más críticas en lo que a belleza se refiere.

Pero sus looks no solo pasan con nota si no que también es capaz de darnos lecciones de estilo (y de tendencias).

Ya lo hizo con su corte de pelo bob con flequillo a lo Anna Wintour y ahora ha vuelto ha hacerlo con un peinado fácil que nos ha recordado que los recogidos, como moños y coletas efecto lifting, rejuvenecen a partir de los 40.

La hija de Victoria Beckham se decantó para el front row por un moño alto tipo bailarina. Un hairstyle clásico y ultra elegante que nunca pasa de moda, que es muy fácil de hacer y copiar en casa, y que se convertirá en el salvavidas de cualquier look de invitada.

Para comenzar, con ayuda de un peine de púas finas, peina toda la melena hacia atrás y hacia arriba para recoger el cabello en una coleta. La clave está en pulir cuidadosamente el pelo y después sujetar todos los mechones rodeando el centro de la coleta. Utiliza un spray fijador para que se mantenga intacto durante horas y horas ¡Y voilà! Lista para brillar en cualquier ocasión