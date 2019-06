12 jun 2019

¿Recordáis aquella coleta alta, tirante, rejuvenecedora y llena de ondas que lució la Reina Letizia hace casi un año en los Premios Princesa de Girona junto a un espectacular vestido rojo de Carolina Herrera? Su imagen dio la vuelta al mundo. Había algo diferente en ella pero nos dimos cuenta rápido: un peinado al que no nos tenía acostumbradas y que le hizo parecer 10 años más joven. Y es que no hemos podido evitar recordarla al ver el aspecto radiante de Elsa Pataky durante la premire de la película "Men in Black: International".

La actriz, que posó junto a su marido Chris Hemsworth en la alfombra roja, fue el centro de todas las miradas, y no solo gracias a su espectacular traje de chaqueta satinado con el que lució escotazo, sino por su hairstyle al más puro estilo doña Letizia con una coleta efecto lifting con la que volvió a los 30.

Elsa Pataky con un aspecto radiante durante la premiere de la película "Men in Black: International".

Un peinado al que se han vuelto adictas numerosas famosas como Meghan Markle o Bella Hadid por diversos motivos: la tensión de la melena provoca un estiramiento en el rostro que ayuda a disimular las arrugas. Los ojos se ven más rasgados y los pómulos se levantan. Además, adelgaza la zona de la mandíbula y alarga el cuello.

Su versatilidad es perfecto para ir al trabajo día a día, sobre todo cuando tienes uno de esos bad hair days que no tienen solución. Pero también es ideal para tu próximo look de invitada, la coleta pulida es sin duda el peinado más elegante.

La coleta efecto lifting que luce Elsa Pataky ayuda a disimular las arrugas, adelgaza la zona de la mandíbula y alarga el cuello.

Lo mejor es que es tan fácil que con un poco de fuerza y ganas podrás hacerlo en casa. Solo necesitas un cepillo de cardado con las púas muy juntas para agarrar bien toda la melena, una goma elástica que sujete bien, unas cuantas horquillas para tapar la goma con un mechón de la propia coleta y un poco de spray fijador para controlar los pelitos más rebeldes de la raíz. ¡No nos digas que no te apetece probarlo!

