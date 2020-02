21 feb 2020

Los expertos en cabello dictan que la melena larga será la que domine las tendencias capilares esta primavera, pero la realidad es otra y famosas como Lucy Hale, Michelle Williams y Rachel McAdams apuestan por el bob asimético. Otra que también ha decidido cambiar su habitual pelo largo por un corte bob ha sido Katherine Heigl, que está irreconocible con su nuevo look capilar, que incluye un buen tijeretazo y un tinte castaño.

La propiaactriz ha sido la encargada de revelar su cambio de look en su cuenta de Instagram, donde ha constado que ella no ha sido la única en refrescar su melena, sino que sus hijos también lo han hecho. “Nuevos cortes para los Kelley's. No encontré a las chicas para hacer estas fotos… Quizá se estaban escondiendo porque no querían aparecer en estas instantáneas”, ha comentado Katherine en su cuenta de Instagram. “Cada uno de nosotros nos hemos arreglado el pelo y nos encanta el resultado! P.D. Fotografiaré los cortes de las chicas de una forma u otra ... No pueden esconderse para siempre”, bromea.

En la imagen podemos ver a Khaterine junto a su hjo, con sus nuevos looks de pelo. pinit

Y a juzgar por los selfies que colgó pocas horas después la actriz de la serie Suits, está más que feliz con su nuevo corte de pelo. En esta ocasión podemos ver cómo le queda su bob peinado con ondas en vez de liso. “Literalmente no tengo nada que hacer ni adónde ir hoy, pero me moría de ganas de jugar con mi nuevo corte de pelo... Y cuando ya tenía mi cabello listo pensé que podía completar el look con un toque de barra de labios… y base de maquillaje… y rubor… y cejas… y sombra de ojos”, comenta de forma graciosa. “Pero ahora tendré que pasar 15 minutos limpiándome todo lo que me he puesto en la cara… Realmente no había pensado en eso”, añade.

Así es como le queda a Katherine su nuevo corte de pelo, peinado con ondas. pinit

La actriz tuvo que teñirse de morena en septiembre del año pasado para trabajar en la serie de Netflix Firefly Lane. Quizá ahora que ya ha terminado la grabación de la misma Katerine eche de menos a su personaje y por eso ha querido homenajearle con su tinte de pelo castaño. Aunque al corte de pelo bob aún no le hemos sacado ningún paralelismo (igual porque lo ha hecho sencillamente porque le apetecía).