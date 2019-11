25 nov 2019

No es que nosotras nos repitamos, es que famosas, influencers, estilistas y editoras de belleza repiten sin parar el corte de pelo más querido del 2019. La melena bob, en todas sus versiones, se ha convertido en un must capilar temporada tras temporada. Y Selena Gómez ha demostrado, una vez más, que no solo se trata de otra tendencia capilar, sino que puede llegar a ser el hairstyle más elegante y versátil si le sacas todo el partido.





La cantante, a la que recordamos con extensiones en su último look, acudió a los American Music Awards donde mostró dos cambios rápidos en su corte bob (uno en versión lisa y otro en versión rizada). Dos peinados de estilos muy diferentes pero igual de favorecedores y fáciles de hacer de los que se ha encargado la hairstylist Marissa Marino.

Para posar en la alfombra roja, la artista lució una melena completamente alisada con planchas pero voluminizado y con un detalle que marca la diferencia (y del que Penélope Cruz es muy fan): el aire noventero a la hora de peinarla (raya en el centro y puntas ligeramente curvadas hacia la clavícula).

En cuanto al segundo look, Selena cambió su vestido mini de palabra de honor por uno largo, negro y sobrio al que tenía que dar su toque personal: un cabello rizado y natural con mucho volumen y textura. Para pasar del pelo liso al rizado hay que humedecer de nuevo la melena, sin necesidad de lavarla y utilizar una crema de peinado para rizos, espuma, sprays o cualquier otro producto que favorezca la rápida formación de ondas.

El segundo look de Selena Gómez en los American Music Awards.

Y tú, ¿con qué look de Selana te quedas?