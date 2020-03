11 mar 2020

Compartir en google plus

Se llama champú, pero nada tiene que ver con limpiar el pelo, más bien todo lo contrario, pero eso no debe ponerte en prevención ante este tratamiento que puede salvarte en más de una ocasión.

Limpiar no limpia, pero tiene una función igual de importante, que es la de retirar el exceso de grasa y simular que tu melena está recién lavada. Ahora bien, el efecto de este hechizo solo dura unas horas, así que pasado un día, como máximo, tendrás que poner tu cabellera bajo el agua sí o sí.

Ten en cuenta que el champú en seco no es un producto de uso diario, pero si tienes el pelo graso o vas al gimnasio todos los días, te vendrá muy bien, porque así evitarás tener que lavarte la cabeza todos los días y sensibilizar el cuero cabelludo o provocar la producción de más sebo. En estos dos casos, puedes tirar de este tratamiento milagro un par de veces a la semana y no pasa nada, pero no abuses de él, porque suele contener polvos de talco, almidón de arroz o alcohol, que pueden resecar.

Dry Shampoo de Maria Nila (24 €). Fresh & Uplift de Syoss (3,95 €). Dry Shampoo Cherry de Batiste (3,50 €). pinit

Este producto, además, te sacará de un apuro si tienes un evento de última hora, acabas de salir del trabajo y no te va a dar tiempo a lavarte el pelo y hacerte el brushing o pasarte las planchas. Levantará ese pelo lacio porque el champú en seco da volumen y texturiza. Pero, cuidado, no lo utilices de cualquier manera.

La primera norma de (buen) uso es agitarlo bien antes de pulverizarlo sobre tu melena. Y después separar el vaporizador a una distancia de unos 15 centímetros para que no se deposite en el pelo en forma de pegotes.

En lugar de pulverizarlo por toda la cabellera, lo que la inflará en exceso, ssepara el cabello en mechones y céntrate en las zonas críticas, como el área del flequillo, las patillas y la nuca, y aplícalo siempre sobre las raíces. Otra cosa: menos es siempre más, así que ve con cuidado.

Y si no quieres revelar el truco que esconde ese pelo en apariencia impoluta, inmediatamente después de su aplicación, masajea con las manos el cabello y pasa a continuación el peine o si lo tienes muy fino, el secador. De esta manera, repartirás el producto y evitarás que quede polvo blanquecino sobre tu melena.

Por último, olvídate del champpú en seco si tienes un problema de alopecia, porque las micropartículas que contiene pueden bloquear el folículo.