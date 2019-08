30 ago 2019

No es ningún secreto que el verano es el peor enemigo de nuestro cabello, ya que es una de las épocas del año en la que más lo exponemos al sol, al cloro, la salitre y eso sin contar los daños que puede provocar el uso de planchas y de secadores si no lo proteges con un buen spray o producto protector.. Y a estas alturas del verano, es normal que en nuestra melena se aprecien esas consecuencias del verano, ya sea a través del encrespamiento, porque veas tu pelo más seco, deteriorado o porque esté sin brillo.





Y cuando esto sucede solo hay una opción que puede rescatar nuestra melena y esa tiene mucho que ver con ir corriendo a nuestro salón de peluquería de confianza para probar alguno de esos tratamientos milagrosos que consigan devolvernos ese pelazo con el que empezamos el verano. Pero ¿Y si te dijéramos que existe uno de esos tratamientos que, además de eliminarte el frizz, es capaz de alisar incluso los cabellos más rizados? Pues sí y ya hay una famosa que no se ha resistido a probarlo.

Y esta vez nos referimos a Alice Campello. Ella ha sido la encargada de revelar este maravilloso tratamiento a sus seguidores en Instagram: "Yo suelo tener el pelo súper rizado para quien no lo sabe y no queda absolutamente bien sino lo plancho. Entonces siempre tengo que plancharlo o hacer algo en el pelo y se estropea muchísimo y no me crece. Pero descubrí un tratamiento gracias a unas amigas y brutal, hoy me fui a hacerlo y es increíble porque tengo el pelo súper suave, tiene muchísimo brillo y yo lo lavo y se queda así de liso ¡literal! Y no me lo ha estropeado nada, sino me lo ha estropeado a mí que tengo el pelo rubio, no se lo va a estropear a nadie..." ha asegurado en sus stories.

Alice Campello ha compartido en Instagram el resultado en su cabello, después de utilizar este revolucionario tratamiento de alisado.

La modelo se ha puesto en manos del salón de peluquería Beauty Xperience de Madrid y tenemos que confesar que el resultado nos parece espectacular. Y además en su Instagram hemos podido comprobar que Alice Campello no ha sido la única en hacerse este tratamiento llamado Keratin Infusion, ya que hemos visto que la influencer Marta Carriedo también se lo ha aplicado y ¡el antes y el después nos ha dejado sin palabras!

Así que después de ver ambos resultados no hemos podido resistirnos a investigar más en la web de Goa Organics sobre este novedoso tratamiento capilar y hemos descubierto que este tratamiento está formulado con Alfahidroxiacidos (AHA) que junto con las proteínas simples del cabello actúan y la queratina natural del cabello, actúa sellando y suavizando la cutícula. Y al entrar en contacto con el calor son capaces de actuar en las capas internas del pelo, modificando temporalmente su estructura para conseguir un cabello sano y brillante. Y lo mejor es que su duración en el cabello es de unos 3 a 6 meses.

Tratamiento de alisado natural Keratin Infusion.

Está claro que este será el tratamiento de alisado que conquistará los salones de peluquería esta temporada ¿Y tú? ¿Ya estás pensando en aplicarlo?