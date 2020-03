26 mar 2020

El confinamiento en nuestras casas por el coronavirus sigue para evitar los contagios y cada vez son más las opciones disponibles en las redes sociales para que estas semanas en casa se hagan cada vez más llevaderas, sin caer en la típica rutina de pijama y sofá (a la que de vez en cuando también nos encanta engancharnos). Entrenamientos, recetas, películas, juegos, retos, consejos de belleza o incluso peinados, son la excusa perfecta para despejar la mente un rato y sentirnos un poquito mejor. Esto es lo que la influencer Teresa Bass está poniendo en práctica con sus seguidores, a quienes estos días continúa dándoles trucos de belleza, rutinas de ejercicios y tutoriales para el cabello. Pero tenemos que confesar que hemos sentido un auténtico flechazo con uno de sus tres últimos peinados.

De hecho en los últimos meses hemos visto que la influencer ha conseguido alargar mucho más la distancia entre lavado y lavado recurriendo a peinados, trenzas, moños y coletas. Por eso no ha dudado en compartir tres opciones de peinados fáciles con coleta con los que, no solo conseguirás estar estupenda y que tu pelo dure más tiempo limpio, sino que cuando acabe la cuarentena también podrás llevártelos para conseguir un look de diez. Tres peinados súper versátiles para los que únicamente ha necesitado una plancha, laca, un par de gomas para el pelo, un peine y ¡un lápiz!





Sí, has leído bien hemos escrito lápiz, de hecho ha sido el peinado en el que lo ha utilizado el que nos ha llamado especialmente la atención y que ya planeamos probar a hacer en casa. El elemento común de los tres peinados es una coleta alta y muy pulida que la influencer sujeta con dos gomas para el pelo, este detalle hará que la coleta parezca aún más alta.

La copiar esta coleta alta, solo tendrás que peinar con ayuda de una plancha cada mechos de pelo con las puntas hacia adentro. pinit

Para la primera opción solo tendrás que peinar la coleta con ayuda de la plancha pero peinando las puntas hacia adentro para darle forma y para que al tensarla se cree un efecto visual súper elegante. Para el segundo solo necesitarás hacer ondas no muy marcadas con ayuda de tu plancha y de medios a puntas, este detalle le dará aún más volumen.

Para dar volumen a la coleta, la influencer opta por hacer ondas no muy marcadas de medios a puntas. pinit

Pero la tercera opción de la que nos declaramos fans absolutas, consiste en marcar muchísimo más estos rizos en la coleta sin ningún tipo de tenacilla especial, la única herramienta imprescindible es un lápiz en el que tendrás que enroscar los diferentes mechones uno a uno y pasando la plancha por encima para que se quede ese tipo de rizo. Eso sí, no te olvides de darle a cada mechón un toque de laca para que aguanten mucho más tiempo sin deshacerse y también apúntate el truco de Teresa Bass para que al día siguiente el resultado sea aún mejor: “Si os hacéis el tercer peinado, al día siguiente cuando lo cepilléis se os quedarán unos rizos preciosos”, ha asegurado.

Para realizar esta tercera opción de coleta alta, Teresa Bass utiliza un lápiz para enroscar en él cada mechon y marcarlo con ayuda de la plancha. pinit

“Son peinados súper bonitos para alargar los días entre lavado y lavado de pelo, ya que así y con un poco de laca se os verá el pelo súper bonito y no tendréis necesidad de lavarlo a diario. Es uno de los trucos que estoy siguiendo para que me aguante más tiempo el pelo limpio. Cuanto más tardo en volver a lavarlo, más tiempo me aguanta luego limpio. Y os lo dice una que se lo lava a diario y en ocasiones hasta dos veces en un día”, ha confesado la influencer.

Peinados súper fáciles de hacer para los que solo necesitarás tener un poco de paciencia, sobre todo si te decides por el tercero, y que conseguirán que cualquier look por básico, sencillo o ‘casero’ que sea se eleve para crear un estilo retro y perfecto para el día a día o para cualquier evento que se te presente cuando acabe esta cuarentena. De hecho su opción de peinado con rizos súper marcados ya ha conquistado a muchas de sus seguidoras que no han dudado en compartir el resultado en sus stories. Un peinado viral que ya promete protagonizar sin duda esta primavera ¿A qué esperas para copiarlo?