Cada melena es única y por eso no todos los cabellos actúan de la misma manera a las mismas rutinas y cuidados capilares. Aquí entran en juego los champús y productos que utilices, el estrés, las hormonas, la genética, cómo aclares el cabello... Por todo esto nos encontramos con cabellos con tendencia a estar más secos y otros más grasos. Lo cierto es que cualquiera de estos dos extremos puede hacer que no veamos nuestro cabello como nos gustaría y que no podamos evitar lavarlo todos los días para intentar verlo más bonito. Pero por suerte, la influencer Teresa Bass ha vuelto a 'iluminarnos' con uno de sus trucos para que el cabello aguante sin lavar, perfecto y sin frizz varios días.

"El otro día os comentaba que había conseguido espaciar el tiempo entre lavado y lavado del pelo porque ya sabéis que yo antes me lo lavaba todos los días sin excepción y había conseguido aguantarlo hasta dos e incluso tres días usando ciertos champús, peinados para que no se notara... Pero hay otro truco que os voy a contar porque es muy común que yo me levante con el pelo como lo veis", ha comenzando explicando la influencer en sus stories, una situación que asegura que a "las que tengan el pelo teñido" les resultará también familiar. "Mi solución hace algún tiempo habría sido lavármelo, planchármelo y ya está. Pero hace ya unas semanas que descubrí un producto nuevo de Freshly Cosmetics que se llama Hair Radiance Keratin Spray", un producto que la influencer se aplica de medios a puntas, para ayudar a que "esté hidratado, se quede con un montón de brillo, a que sea mucho más fácil de peinar...", ha revelado a sus seguidores.

Un producto que la influencer utiliza para conseguir que su cabello consiga aguantar perfecto y limpio un día más y que a la vez disimula ese odiado encrespamiento que aparece cada mañana tras levantarnos o esas puntas más secas y enredadas, que casi siempre van asociadas a los cabellos teñidos, dañados o secos. Teresa Bass ha explicado que utilizar este producto sobre todo en esas partes más secas de las puntas y a unos "30 o 40 cm de la melena", hace que esta consiga un aspecto mucho más sano, brillante y aterciopelado.

Un resultado que la propia influencer ha evidenciado mostrando el antes y el después y que está relacionado con los activos naturales de alga nori y remolacha, además de la keratina vegetal de alcachofa, los péptidos de guisante y los oligopéptidos de baobab, que incluye este nuevo imprescindible de Teresa Bass.

Un nuevo truco beauty de la influencer que nos ha convencido por completo y que ya pensamos incorporar a nuestra rutina de belleza.





Si tú también estás pensando en incorporarlo para alargar la distancia entre lavado y lavado del cabello, te recomendamos que además tengas en cuenta estos otros tres productos que también te ayudarán a que tu pelo aguante perfecto y con un aspecto de recién lavado todo el día. ¡Toma nota!

Schwarzkopf Bonacure Repair Rescue Sealed Ends Tratamiento Puntas

El reparador de puntas de Schwarzkopf Bonacure Repair Rescue Sealed Ends, es la solución profesional ideal para cabellos castigados y sensibles ya que ayuda a cerrar la capa cuticular previniendo las puntas abiertas. Podrás utilizarlo tanto en cabello húmedo, como en cabello seco.

Aceite seco de Argán Suave y Liso Pro-V Pantene

El aceite seco de Argán Suave y Liso de Pantene Pro-V, es perfecto para tratar el pelo seco, ya que ayuda a peinar los cabellos con puntas secas, para transformarlos en una melena brillante e hidratada. ¿Su secreto? La combinación de aceite de argán de Marruecos, que te ayudará a desenredar, proteger la cutícula del cabello y aportarle mucho más brillo y buen aspecto.

UNIQ ONE COCONUT all in one hair treatment

Uniq One Coconut All in the One Hair Treatment de Revlon, es un tratamiento en spray que no precisa de aclarado y cuyos beneficios harán que tu cabello luzca sano, brillante y resistente, reparando los signos de sequedad, controlando el encrespamiento, ayudando a desenredarlo, protegiéndolo del uso de planchas y secadores y reparando las puntas abiertas.

¿A qué esperas para presumir de pelazo como la influencer?