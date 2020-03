18 mar 2020

Pasar tantos días en casa puede parecer algo complicado, pero lo cierto es que además de necesario, es también una buena oportunidad para pasar más tiempo con las personas que viven contigo, pero sobre todo para dedicarnos tiempo a nosotras mismas. Una oportunidad para hacer todo aquello que llevamos tiempo posponiendo por diferentes cuestiones. Por eso no se nos ocurre mejor momento que este, para dedicar más tiempo a tu rutina de belleza diaria.

De hecho, uno de los elementos que no debería faltar en tu salón de belleza casero, son las mascarillas faciales. Un imprescindible que no debería faltar sobre todo si quieres tomarte tu rutina de belleza diaria en serio, incluyendo los cinco pasos imprescindibles: limpiar, tonificar, hidratar, exfoliar y una mascarilla facial. Siendo constante y no saltándote ninguno de ellos, conseguirás que tu piel esté cada día más revitalizada, luminosa y radiante. Esto es algo que la influencer Teresa Bass también se está tomando muy en serio. Y es que en sus Instagram stories, estos días no faltan los tutoriales de maquillaje, las rutinas de entrenamiento, rutinas beauty...





VER 10 FOTOS Diez ampollas con efecto flash para lucir una piel luminosa

De hecho, la influencer asegura que aprovecha cada día para seguir arreglándose como si fuera un día normal: "No sé vosotros pero yo me arreglo un poquito cada día. Nada espectacular. Lo justo para no estar todo el rato en pijama y sin peinar", aseguraba recientemente a sus seguidores en la red social.

Para cuidar su piel, Teresa Bass utiliza la mascarilla Mermaid Fire y Ice Peel-off de Boscia. pinit

Y a nosotras nos ha parecido una gran idea, así que ya hemos apuntado su última incorporación beauty a nuestra lista de mascarillas faciales que queremos. Esta vez la influencer ha completado su rutina facial diaria con la mascarilla Mermaid Fire y Ice Peel-off de boscia, una mascarilla que combina ingredientes inspirados en la crioterapia como agua de mar, algas rojas, hialuronato de sodio, algas marinas y mentol. Esta mascarilla fría que ayuda a mejorar la circulación en el rostro, dejando una sensación fresca y preparada para lucir una piel perfecta todo el día. Además si la aplicas antes del maquillaje el resultado será aún más luminoso y radiante.

Pero si lo que te preocupa son los poros abiertos, entonces nuestro consejo es que te hagas con la Luminizing Black Mask que encontrarás disponible en Sephora. Esta mascarilla te ayudará a mejorar el aspecto de estos poros y a iluminar la piel, garantizándote un rostro limpio y sin exceso de sebo. Conseguirla te costará 30,95 euros.

Mascarilla negra tez luminosa de Boscia, 30,95 euros. pinit

Y si eres de las que la simple idea de dejar de ver Netflix y mancharse las manos para ponerse una mascarilla le da pereza. Tenemos que decirte que la mejor opción es que te hagas con las nuevas Clay Masks de Olay. Tres mascarillas faciales en formato roll-on con ingredientes clave para tu piel y súper fáciles de utilizar, incluso cuando estés viendo tu serie favorita en el sofá. Además están diseñadas para combinarse entre sí, son muy fáciles de aclarar y no desperdiciarás nada de producto.

Con la Glow Boost te asegurarás de conseguir una piel luminosa, saludable y llena de frescura gracias a que está formulada con carbón blanco. La Pore Detox es perfecta para esos días en los que necesites que tu piel se reinicie, ya que el carbón negro se encargará de limpiar los poros en profundidad y revitalizar el rostro. Y la Fresh Reset formulada con arcilla de caolín te ayudará a realizar una microlimpieza y revitalizar las pieles cansadas. Conseguirlas te costará 13,90 euros.

Mascarillas de arcilla en roll-on de Olay. pinit

¿Preparada para lucir una piel perfecta cuando acabe la cuarentena?