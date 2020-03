31 mar 2020

El confinamiento por culpa del coronavirus ha provocado el cierre de muchísimos negocios, entre ellos las peluquerías y centros de estética; servicios imprescindibles para que las famosas muestren su mejor versión ante las cámaras. Ellas, que suelen tener habitualmente infinitos tratos de favor, esta vez son como cualquier otro mortal, por lo que también les ha tocado quedarse en casa sin ir a la peluquería o sin poder recibir en sus domicilios a sus peluqueros y maquilladores habituales. Así, algunas ya han mostrado en sus redes sociales cómo comienzan hacer mella las canas en su cabeza, otras como Pink o Najwa Ninri incluso se han atrevido a cortarse el pelo ellas mismas y Ariana Grande, por ejemplo, ha optado porque su cabello descanse de las herramientas de calor por lo que ahora lo lleva con su rizo natural.

La cantante ha subido una imagen a su perfil de Instagram en la que luce una melena repleta de rizos, que es la forma que tiene su pelo cuando no lo plancha. “Mira esto", es el texto que acompaña a la instantánea. Y mirando la foto podemos asegurar que está de lo más sexy y favorecida. ¿Se planteará salir a la calle con ese peinado tan acertado después del confinamiento?

Así es el pelo, al natural, de Ariana Grande.

Y, aunque la imagen de Ariana no ha sorprendido, esta no es la primera vez que vemos el aspecto natural del cabello de la intérprete de Thank U, Next. En febrero del año pasado la cantante subió a su cuenta de Twitter una imagen de ella cuando tenía 5 años y en la que aparecía con la melena repleta de bucles . Fue entonces cuando sus fans la animaron a demostrar que su cabello natural seguía siendo así de rizado y ella les sorprendió con un video en el que se podía comprobar que así seguía siendo. Y en noviembre de 2019 volvió a mostrar sus rizos cuando tuvo que cortarse su interminable coleta para sanear su melena.

Lo más seguro es que Ariana no será la única famosa que muestre tanto su pelo como su piel al natural en las próximas semana, ya que este virus está afectando a todos los habitantes del planeta Tierra por igual…