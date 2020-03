23 mar 2020

Al final se nos va alargando el confinamiento por el coronavirus, unas semanas en las que de una manera u otra vamos a echar de menos la ayuda de profesionales para ciertos retoques estéticos, sobre todo en el pelo. Pero, atención, porque todo el tiempo extra que ahora tenemos puede darnos la ocasión perfecta para aprender a hacer por nosotras mismas cosas que no soñabamos. Por ejemplo, cortarnos la melena en casa. A ver: no se trata de conseguir un cambio radical ni de perseguir la excelencia, sino de refrescar y actualizar sin recurrir a los peligrosos trasquilones. Seamos realistas: seguramente no cuentes con unas tijeras profesionales, con lo que el resultado no será cien por cien limpio. Sin embargo, si tienes en cuenta unos sencillos trucos que también ponen en práctica los profesionales, todo saldrá bien.

Es muy difícill realizar un corte a capas en casa, pero con la técnica de las gomas podemos refrescarlo. pinit

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que el pelo húmedo se corta mejor que el seco, así que humedécelo ligeramente. Con un peine, divide la melena en tantas secciones como sean manejables y peina cada una cuidadosamente, para luego sujetarlas con una goma a la altura a la que desees cortar. Ahora que tienes entre dos y cinco coletas, coloca gomas un poco más abajo para que al cortar no se deshaga el mechón. Y, zas. Corta con decisión. Cuando te quites todas las gomas, puedes repasar e igualar.





Para actualizar el flequillo, lo mejor es recortarlo con el pelo seco. pinit

Para igualar, puedes hacerlo cortarlo horizontalmente (si lo haces así, ayúdate de una pinza para fijar el pelo) o recurrir a la técnica de los profesionales: cortar verticalmente, en línea con la dirección del cabello. Te recomendamos no lanzarte con muchos centímetros la primera vez que pruebes a cortarte el pelo tú misma. Prueba con cinco centímetros y comprueba el resultado. Si te convence, puedes volver a repetir el proceso y recortar aún más tu melena. Cuidado: si te gusta la experiencia, es adictiva.