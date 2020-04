14 abr 2020

Es cierto: ya habíamos visto la leonina melena rizada de Mariló Montero en alguna otra ocasión. Sin embargo, siempre se nos había cruzado en contextos muy informales, con looks laborales un poco de batalla o en momentos del tiempo libre en los que la prioridad es la comodidad y no el estilo. Por eso nos ha sorprendido muchísimo un look que ha publicado en su perfil de Instagram esta semana: por fin hemos visto su pelo natural, con los rizos sin definir con la plancha, pero con una clase impresionante. No entendemos porqué no se atreve a llevar esta imagen al terreno laboral: hasta le quita años.

Una imagen espectacular de Mariló Montero, sin maquillaje y con el pelo libre de plancha. pinit

Esta melena un poco salvaje, con el rizo más deshecho que definido, es definitivamente el estilo que mejor le queda a Mariló Montero. De hecho, demuestra que una imagen impecable no pasa necesariamente por un pelo planchado. No solo está guapísima y refleja mucho más su fuerte personalidad, sino que le da un toque sexy que desaparece completamente cuando se alisa el pelo. Eso sí: el encrespamiento no favorece a nadie, pero por suerte hoy disponemos de muchas cremas sin aclarado en el mercado que nos permiten evitarlo sin perder naturalidad.





Una versión de la melena rizada de Mariló, con el rizo más definido. pinit

Es cierto que cuando tenemos el pelo liso, soñamos con los rizos; y que las melenas rizadas ansían verse lisas. Sin embargo, si de verdad queremos cuidar el pelo aprenderemos a amarlo tal y como es, pues aplicar muy frecuentemente calor para dejarlo tabla o conseguir bucles no le ayuda nada de nada. Por muchos protectores de calor que usemos, no evitaremos sequedad ni roturas. Por eso, a las mujeres como Mariló Montero que tienen la suerte de tener preciosas melenas rizadas, hay que animarlas a que las luzcan en todo su esplendor. Porque rejuvenecen, tienen mucho volumen y movimiento y son de lo más seductoras.