24 abr 2020

Si hay una persona en Hollywood con la que no tiene ninguna gracia un túnel del tiempo esa es Jennifer Aniston: por muy alucinante que parezca está prácticamente igual desde hace más de dos décadas, cuando "Friends" se convirtió en un éxito global. Rachel Green, su personaje en la serie, conectó inmediatamente con la audiencia encarnando a la típica 'vecina de al lado'. Y, sí, puede que entonces su belleza no fuera espectacularmente llamativa, pero tenía y sigue teniendo la melena más envidiada del planeta. Un pelo pelazo denso y brillante que mantiene prácticamente intacto desde finales de los 90. Pero antes de fijar su icónica melena dorada, con más o menos capas y más o menos mechas, convirtió un corte de pelo muy innovador en la obsesión capilar favorita de la cultura pop. Se llamó "The Rachel" y con él debutó en "Friends". Fue un exitazo.

El icónico corte de pelo "The Rachel", que Jennifer Aniston llevó en la primera temporada de "Friends".

No solo las fans de "Friends" corrieron a sus salones de referencia con una foto de Rachel-Jennifer. Muchas famosas copiaron "The Rachel" en los pocos meses de 1995 y 1996 que estuvo en pantalla y hasta el final de la década, pues se convirtió en un icono pop de la época. Hubo tres casos de clonación tremendamente descarados: Christina Aguilera, Meg Ryan y Tyra Banks. De hecho, Chris McMillan, autor del look, recuerda perfectamente el momento en que le propuso un cambio de look a Aniston y cómo el impacto del corte fue inmediato: a las pocas semanas de emisión de la serie comenzaron a llamarle de todas partes.

La versión de "The Rachel" que llevó Meg Ryan en los años 90.

"Antes de rodar el piloto de la serie, vi que Jennifer llevaba una melena larga con flequillo nada atrctiva, y le recomendé que se lo dejara crecer", ha recordado recientemente MacMillan. "De paso, le propuse unas mechas y algunas capas, para añadir movimiento y disimular ese flequillo largo", ha relatado en una entrevista en la revista "Allure". A Jennifer Aniston le hizo mucha gracia aquel corte y, sobre todo, su club de fans. Sin embargo, no terminó de hacerse con él y solo lo mantuvo seis meses. "No sabía cómo peinarlo", ha explicado el peluquero.

Jennifer Aniston con su icónica melena capeada planchada, en una entrega de premios en 2012.

El impacto de "The Rachel" fue tal, que convirtió a Jennifer Aniston en una referencia ineludible en cuestión de corte y color. De hecho, su melena sigue siendo tanto o más copiada, probablemente porque ha encontrado una fórmula que es universalmente favorecedora. Desde que se libró de "The Rachel", Aniston se ha mantenido fiel a una melena larga (como muy corta un long bob), siempre más planchada que con volumen y con unas mechas 'babylights' que van del castaño dorado al dorado dorado. Solo van cambiando las capas, más o menos marcadas. La verdad es que la actriz sigue teniendo pelazo. Y para muestra, su último papel en "The Morning Show" (Apple TV). Lleva un look de pelo impecable.