16 dic 2019

Esta semana, Jennifer Aniston ha provocado un terremoto en Instagram: ha abierto por fin un perfil en la red social y ha logrado dos millones de seguidores en un par de horas. La protagonista de la añorada serie "Friends" está en racha: una reciente entrevista en la revista "Allure" le ha valido aún más fans por sus sinceras opiniones al respecto del mundo de la belleza y la espinosa cuestión de la edad. En este punto ha coincidido totalmente con Victoria Beckham: aunque no pone el grito en el cielo, considera que hay mejores formas de recomendar cremas, serums y mascarillas que recurrir al fantasma del envejecimiento. Como si cumplir años fuera un drama total.

Video: Pincha en la foto para ver el triunfo de Victoria Beckham en la Semana de la Moda de Londres con su colección para la primavera de 2020.

"Hay muy pocas cosas que me ofenda, y este argumento de la antiedad no es una de ellas", cuenta Jennifer Aniston en la entrevista. "Lo que sí pienso es que se está quedando un poco anticuado. Lo mismo que cuando te dicen que estás muy bien para tu edad. Todo eso implica que vas a llegar a un punto en el que vas a estar horrible. ¿De verdad queremos decir que con la edad nos vamos a convertir en un infierno?". Sintomáticamente, Victoria Beckham ha hecho declaraciones en ese mismo sentido hace algunas semanas. "Más que hablar de antienvejecimiento, me gustaría ser portavoz de la idea de que todo el mundo puede ser su mejor versión si se cuida. Me gustaría decir a todo el mundo que se haga cargo de sí y que se asuman tal y como son. Sí, tenemos arrugas. ¡Y no pasa absolutamente nada!", explicó.





VER 8 FOTOS Famosas que siguen estupendas después de los 50 años

Lo cierto es que Jennifer Aniston sigue una rutina de cuidados súper exigente, con una alimentación orgánica cuidadísima, ejercicio, yoga, meditación... Y lo mismo puede decirse de Victoria Beckham, una auténtica fan de la belleza y el wellness. Por eso se entiende perfectamente que ambas se nieguen a que se minusvalore su bienestar y se contemple negativamente la edad. Por eso, cuando trabajaba en las imágenes de la campaña de publicidad de sus productos de belleza, Beckham llegó a la conclusión de que no iba a hablar de evitar el envejecimiento, sino de cuidarse. "Tuve claro que no se trata de lograr una piel perfecta, sino de lucir la mejor piel que puedes tener". Qué sabias, ¿verdad?