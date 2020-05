14 may 2020

Como otras famosas, Nuria Roca ha aprovechado la reapertura de las peluquerías -con estrictas medidas de seguridad incluidas- para, además de disimular las canas que habían aparecido durante la cuarentena, hacerse un cambio de look. La presentadora visitó a su centro estético de confianza con un conjunto de punto de Zara ideal y celebró el inicio de la desescalada renovando su imagen con un tinte más claro de lo habitual. Un cambio con el que ha reaparecido en 'El Hormiguero' y con el que no ha quedado demasiado contenta.





Nuria Roca acudió como colaboradora a un nuevo programa de 'El Hormiguero' que comenzó protagonizado por el cambio de look que se había hecho. "¿Te has puesto rubia? ¿Has ido a la peluquería?", le preguntó Pablo Motos a una Nuria que respondió entre risas: "A lo mejor he ido con demasiadas ganas". Un comentario que aclaró su marido Juan del Val añadiendo: "Es que ya no le gusta, a ella el peinado le dura un día de felicidad". Y es que, aunque la escritora llevaba sus habituales ondas y las raya al medio, tenía el pelo mucho más claro de lo normal y con unas mechas muy marcadas que no pasaban nada desapercibidas.

A pesar de que horas antes había compartido muy feliz el resultado en su cuenta Instagram escribiendo: "Y que vivan los peluqueros güenos!!!", ahora parecía no convencerle demasiado. "Es cierto que yo ayer estaba más contenta que hoy porque te tienes que ir acostumbrando", comentó Nuria entre risas y explicando la relación "amor-odio que las mujeres tenemos con los peluqueros" y que ha experimentado también cuando decidió cortarse el flequillo y se arrepintió: "De camino a casa ya dudaba y ya por la noche dije: 'me he equivocado'".

Lo cierto es que la escritora ofrecía una imagen renovada, más fresca y con mucha luz perfecta para esta temporada con altas temperaturas y looks más veraniegos. A pesar de que no es un cambio demasiado drástico, le ha costado verse con el pelo tan claro y desde la redacción tenemos algo que decirte Nuria: te entendemos y mucho.