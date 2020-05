10 may 2020

Ya lo anunciamos la semana pasada, las peluquerías se convertían en uno de los establecimientos que volvían a prestar sus servicios a partir del 4 de mayo con las precauciones recomendadas. Por eso, algunas famosas han esperado a conseguir su cita antes que cometer algunas de las locuras de los famosos con su pelo que hemos estado viendo estos meses de confinamiento a través de las redes sociales.

Las tres primeras famosas en estrenar su ansiada sesión de peluquería han sido María Pombo, Laura Matamoros y Paula Echevarría. La influencer y la actriz se han decantado por acudir a Tacha Beauty, su centro de belleza habitual. Ambas han explicado que al principio tenían miedo pero que después se han sentido totalmente cómodas y seguras al ver todas las medidas que se habían tomado.

"Por fin vuelvo a ser rubia, no me lo creo. Ni me reconozco. Llevaba desde diciembre sin ir a la peluquería y ya han vuelto a abrir con cita previa. No sabéis las medidas que se toman. Te desinfectan la suela de los zapatos, te lavan las manos, te ponen guantes, una bata azul hasta los pies, te meten el móvil en una bolsa de plástico, los trabajadores con mascarilla y guantes, y cada sitio estaba separado por una pantalla de metacrilato", contaba María en su cuenta de Instagram.

Paula por su parte, ha acudido también al mismo centro junto a su pareja Miguel Torres. Y ha confesado en Instagram que al principio se ha asustado un poco con todas las medidas, pero que después le han hecho sentir muy segura.

Paula Echevarría al salir de la peluquería. pinit

En cuanto a Laura Matamoros, saber que Madrid no ha pasado a la fase I de la desescalada le puso bastante "deprimida" así que decidió acudir a la peluquería este sábado a darse unos reflejos y a cortarse las puntas, que ya tocaba.