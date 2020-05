13 may 2020

Las famosas ya están como locas por poder ir a la peluquería y Nuria Roca ha sido una de las afortunadas que ha conseguido cita y ya ha pisado un salón de belleza. Cierto es que no le hacía falta, ella se apaña muy bien y luce siempre una melena perfecta, pero como ella misma dice en su perfil de Instagram, hay que "cuidarse, tomarse un respiro, mimarse, achucharse, reencontrarse... aunque sea con todas las medidas de seguridad del mundo mundial!". Y como la ocasión lo merecía, la colaboradora de televisión se ha puesto su conjunto más fashion para tal ocasión. Dos piezas de punto de Zara que no suman ni 50 euros y que ya son, oficialmente, las favoritas de las influencers para el entretiempo. Si no, mira cómo lo han llevado ya María García de Jaime o María Fernández-Rubíes. Pero tenemos que reconocer que tenemos debilidad por Nuria así que su combinación con botas cowboy y bolso de colores es, sin duda, nuestra versión favorita.

Un conjunto de dos piezas de punto de Zara: vestido largo de manga corta y cuello ligeramente subido y una chaqueta larga también (queda justo del mismo largo que el vestido). Cada una de las prendas cuesta 25,95 euros así que el conjunto sale por menos de 50. Hay tallas disponibles en las dos cosas.

Pero como todo, depende de cómo lo combines y aquí es donde Nuria ha dado en el clavo. Lo ha llevado con unas botas de estilo cowboy de la firma Ganni, un bolso de efecto patchwork de Antik Batik y un pañuelo de Zadig & Voltaire. Un look quizá demasiado abrigado (estos días ha hecho mal tiempo en Madrid) pero que nosotras vamos a adaptar a las altas temperaturas con, por ejemplo, unas sandalias de cuña de esparto y un bolso de rafia. Aún así, si el caor llega antes de lo esperado, podremos ponernos solo el vestido o bien volver a sacarle partido a las dos piezas en otoño.