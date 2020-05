18 may 2020

La vuelta de las peluquerías ha sido una de las mejores noticias para famosas y celebrities. Muchas son las que no han podido resistirse y han acudido a su centro de belleza nada más abrir sus puertas para hacerse tratamientos beauty o cambios de look como han hecho Juana Acosta y Nuria Roca, quien no ha quedado muy contenta con el resultado. Otra que no ha tardado en poner a punto su pelo ha sido Vicky Martín Berrocal, que ha optado por hacerse un tratamiento hidratante para eliminar los rizos y que ha querido compartir con sus seguidores.

La diseñadora, que tiene una melena rizada muy voluminosa y larga, acostumbra a hacerse tratamientos para deshacerse de esa ondulación que puede tender a encresparse y dar un aspecto de cabello seco. Por ello, Vicky acude a su peluquería de confianza para aplicar en el pelo un tratamiento muy intenso que tiene como protagonista la keratina, una proteína que hidrata el pelo en profundidad, elimina el frizz, termina con el encrespamiento y eleva el brillo general del cabello.

Vicky se lo hace en Beauty Experience y se trata del Keratin Infusion de Goa Organics, un tratamiento 100% orgánico realizado a base de 35 activos naturales entre los que se encuentra una mezcla de 20 aceites esenciales para conseguir un efecto liso 100% natural que rejuvenece el cabello, repara y aporte suavidad extrema y proporciona un brillo duradero.

"Rizos fuera", comentó Vicky a través de su Instagram stories, donde compartió y desveló el nombre de su secreto para tener la melena lisa. Un secreto que publicó en las redes y que entre sus beneficios se encuentra la eliminación del encrespado, la reconstrucción y reparación del cabello, una hidratación y nutrición profunda, protección térmica del pelo. ¡Una maravilla!