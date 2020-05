13 may 2020

¿Por fin has conseguido cita en tu peluquería de confianza para poner al día tu melena? Antes de nada, debes saber las normas de seguridad que tanto estos negocios como tú debéis seguir durante la desescalada para que, una vez llegues al local solo tengas que pensar en decirle a tu peluquero qué cambio de look te apetece hacerte. Si tu melena necesita un corte, y no eres de las que han decidido dejarse el pelo largo hasta 2021, el blunt bob o el flequillo son los dos que tendrán más éxito durante esta etapa. En cuanto al color, las mechas chuncky de los noventas son la opción más rompedora, junto a las coloraciones fantasía, donde el rosa pastel se proclama como el tinte de pelo protagonista de la cuarentena.

El flequillo ligero, como el que ahora lleva Sara Sálamo es el corte de pelo estrella de la cuarentena.

Flequillo

Sara Sálamo ha sustituido su habitual flequillo tupido por otro más despuntado y despejado, y Rosalía y Bella Hadid se han atrevido a cortárselo ellas mismas en su casa. “El flequillo ligero es el menos arriesgado; al ser largo y poco espeso deja ver la frente para proporcionar un cambio menos radical. El cortina sienta bien a todas, es fácil de manejar se puede retirar si un día no te apetece llevarlo. El despuntado aporta movimiento, sobre todo a las melenas cortas o medias”, aclaran los expertos de Batiste.

Este será un accesorio de pelo imprescindible durante esta época y sí tú también lo has elegido, para mantenerlo en su sitio, “aplica productos antiencrespamiento para que no tenga vida propia, péinalo con el secador en vez de con las planchas para que no quede extremadamente liso, y rocía algo de champú seco antes de dormir y así estará limpio, tendrá movimiento y una caída natural cuando te levantes”, añaden.

A Jennifer Lopez no le impor arriesgar y por eso se atrevió con las mechas chuncky antes del confinamiento.

Mechas chuncky

La técnica de coloración que puso de moda en los noventas Geri Halliwell (Spice Girls), vuelve este año de la mano de Jennifer Lopez. Las chuncky highlights, mechas muchísimo más gruesas que las babylights, son tendencia. “El acabado no es tan sutil y natural como las coloraciones que están en auge ahora mismo”, afirma la peluquera Diana Daureo. Pero si lo que quieres es lucir un look de color más atrevido, “fíjate en que su grosor no sea de más de un centímetro, que no sean más de dos tonos más claras que el color base del cabello y de combinarlas con unas puntas desplumadas que aporten movimiento a la melena”, aconseja la experta.

La actriz Lucy Hale ha encontrado en el bob su corte ideal. Aunque lo luce en su diferentes versiones, lleva con él una buena temporada.

Blunt bob

El corte que lucían famosas como Lucy Hale, Kaia Gerber o Lucy Boynton en los primeros meses del año se ha convertido en la opción más fresca para lo que queda de primavera y el verano. “Es un corte de absoluta tendencia porque va en consonancia con lo que más triunfa esta temporada: las bases bob y carré”, asegura Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez. ¿A quién favorece? “A los cabellos con un ligero gesto: ni muy lisos ni rizados, y a los rostros ovalados o ligeramente alargados porque tiene volumen y equilibrio; en rostros cuadrados o redondos habría que descentrarlo o incluso crear el movimiento lateral”, concluye. Para peinarlo solo tendrás que secarlo cabeza abajo, usar las tenacillas para crear ondas rotas y utilizar productos que aporten textura.